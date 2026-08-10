ETV Bharat / state

किचन पर महंगाई का तड़का, 50 पार शक्कर, आलू टमाटर आटा खरीदने में छूटे जनता के पसीने

महंगाई से लोगों को घर चलाना हुआ मुश्किल, सब्जी-फल, अनाज से लेकर भाड़ा हुआ महंगा, त्योहारी सीजन में अचानक बढ़े चीनी के दाम. आबिद मुमताज/फिरोज जहां की रिपोर्ट.

MADHYA PRADESH FOOD PRICE
किचन पर महंगाई का तड़का (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 4:06 PM IST

|

Updated : August 10, 2026 at 4:21 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: देश भर में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है. रसोई से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक हर चीज महंगी होती जा रही है. लोगों के लिए घर का बजट संभालना मुश्किल हो गया है. बात करें मध्य प्रदेश की तो यहां भी आम आदमी की रसोई पर महंगाई का दबाव बढ़ने लगा है. पेट्रोल डीजल, गैस सिलेंडर के दाम तो पहले से ही बढ़े थे. अब सब्जियों, फलों से लेकर दाल, चावल, आटा, मैदा और शक्कर तक कई जरूरी खाद्य सामग्री के दामों में इजाफा हो रहा है. ऊपर से त्योहारों का सीजन भी दस्तक दे रहा है. जिससे जनता के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं कि कैसे बजट मैनेज होगा.

मध्य वर्गीय परिवार और दिहाड़ी मजदूर प्रभावित
राजधानी भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में महंगाई अपने चरम पर है. पहले जहां लोग झोला भरकर सब्जी फल ले जाते थे अब उनकी मात्रा आधी कर दी है. हरी सब्जियां, टमाटर, आलू, प्याज की कीमतें लोगों की जेब पर असर डाल रही हैं. सबसे ज्यादा असर मध्य वर्गीय परिवारों और दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ रहा है. एक तो पहले से कमाई के साधन सीमित हैं और से बढ़ती महंगाई ने उनका चेन सुकून छीन लिया है. इनको खरीदारी करने से पहले कई बार सोचना पड़ रहा है. इधर व्यापारियों का कहना है, आवक कम है और परिवहन लागत ज्यादा होने से दाम एकदम ऊपर आ गए हैं. जब थोक मार्केट में ही माल महंगा मिल रहा है तो हमें भी दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं.

महंगाई से मध्य वर्गीय परिवार और दिहाड़ी मजदूर प्रभावित (ETV Bharat)

हरी सब्जियों और फलों के दाम में उछाल
भोपाल सहित मध्य प्रदेश में महंगाई से रसोई का बजट एक बार फिर बिगड़ गया है. सब्जियों और फलों के दामों में ऐसी आग लगी है कि लोगों ने उनकी मात्रा घटा दी है. बाजार में गोबी 50 रुपए किलो, टमाटर 60 रुपए, लौकी 40 रुपए, मैथी की भाजी 80 रुपए, प्याज 50 रुपए, लहसुन 150 रुपए और अदरक 200 रुपए किलो तक बिक रहा है. महंगाई का असर यह है कि जहां लोग 1 किलो टमाटर ले जाते थे अब आधा किलो ही खरीद रहे हैं. वहीं, फलों का भी कुछ ऐसा ही हाल है. यानि अब राशन से लेकर फल फ्रूट खरीदने के लिए लोगों को 30 प्रतिशत अधिक पैसे खर्च करना पड़ रहे हैं.

MIDDLE CLASS HOUSEHOLD BUDGET
थोक मार्केट से महंगा आ रहा माल (ETV Bharat)

शक्कर, चावल, आटे के दामों में उछाल
महंगाई की मार शक्कर पर भी पड़ी है. इस त्योहारों का सीजन शुरु होने वाला है. ऐसे में शगुन की शक्कर अब 51 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है. साथ ही चावल, आटा और मैदा के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं. सफेद खाद्य पदार्थों की इस महंगाई ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है. भोपाल में बाजार में अभी शक्कर 50 से 51 रुपए प्रति किलो बिक रही है. चावल के दाम में भी 5 से 7 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. आटा और मैदा भी पिछले महीने के मुकाबले महंगे हो गए हैं. इसके चलते महीने भर का राशन लेने में ही जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है. किराना व्यापारियों विवेक अग्रवाल, और अभिषेक अग्रवाल, का कहना है कि, ''आवक कम होने और डिमांड बढ़ने से दाम बढ़े हैं और एक वजह एथेनॉल की वजह भी है.

MADHYA PRADESH INFLATION
महंगाई से लोगों को घर चलाना हुआ मुश्किल (ETV Bharat)

असली चिंता आगे की है, सावन माह के बाद जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, करवा चौथ और दीपावली जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं. त्योहारों में मिठाई, प्रसाद और पकवानों के लिए शक्कर, मैदा और चावल की खपत सबसे ज्यादा होती है. ऐसे में व्यापारियों को आशंका है कि मांग बढ़ने के साथ ही सफेद खाद्य पदार्थों के दामों में और तेजी आ सकती है. अगर यही हाल रहा तो आने वाले महीनों में रसोई का बजट और ज्यादा बिगड़ सकता है.

MADHYA PRADESH INFLATION
त्योहारी सीजन में अनाज के बढ़े दाम (ETV Bharat)

मंहगाई को कम करने के बारे में सोचे सरकार
अर्थशास्त्री डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव ने कहा कि, ''यदि खाद्य पदार्थों के इसी तरह दाम बढ़ते रहे तो यह ठीक नहीं रहेगा. सरकार वैसे भी विकास के कोई काम तो नहीं कर रही लेकिन महंगाई बढ़ाकर वह आम लोगों की जेब पर डाका डालने का काम जरूर करने लगी है. त्योहार का सीजन है, ऐसे में सफेद खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ाना ठीक नहीं है.'' उन्होंने कहा कि, ''जिस तरह पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वह काम नहीं हो रहे हैं, इससे आम उपभोक्ताओं पर सीधा-सीधा असर पड़ रहा है. सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए. यदि शक्कर, मावा, सूजी, दूध जैसी चीजों का भी दाम बढ़ाएंगे तो लोग अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे.''

खरीददारी करने वाले आशीष कुमार का कहना है कि, ''पहले ही महंगाई के चलते घरों का बजट बिगड़ गया था. अब एक बार फिर से इस प्रकार की बढ़ती तेजी से उनके घर का बजट और बिगड़ जाएगा. सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए.'' खाद्य पदार्थो के दम अचानक बढ़ने से महिलाओ की रसोइयों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है. आने वाले दिनों में त्योहार का सीजन शुरू होने वाला है. अब देखना होगा की इसका खाद्य पदार्थो पर और दाम बढ़ते हैं या यही तक सिमित रहते हैं.

Last Updated : August 10, 2026 at 4:21 PM IST

TAGGED:

MIDDLE CLASS HOUSEHOLD BUDGET
FRUITS VEGETABLES GRAINS PRICE HIKE
MADHYA PRADESH FOOD PRICE
BHOPAL SUGAR RATES 50 RUPEES
MADHYA PRADESH INFLATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.