ETV Bharat / state

तिरंगे से मध्य प्रदेश को रंगने की तैयारी, कोने कोने पर शान से फहराने का पूरा प्लान जानें

मध्य प्रदेश में शुरू हुई स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां, आजादी के 80 साल पूरे होने पर मनेगा तिरंगा का महोउत्सव, 9 दिन चलेंगे देशभक्ति के रंग. मोहन यादव ने किया आह्वान. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

MP 15 AUGUST PREPARATION
तिरंगे से मध्य प्रदेश को रंगने की तैयारी (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 12:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ इस बार खास अंदाज में मनाई जाएगी. इसके तहत प्रदेश सरकार 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी. जिसे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उत्सव से भी जोड़ा गया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने और अभियान को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया है. इस दौरान प्रदेश में तिरंगा यात्राओं से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी और शांति मार्च तक अनेक आयोजन होंगे.

9 अगस्त से शुरू होगा जनभागीदारी का अभियान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि "अगस्त देश की आजादी का पर्व मनाने का महीना है. प्रदेशभर में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान जनसहभागिता के साथ चलाया जाएगा. 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस पर भोपाल में युवाओं और नागरिकों की भागीदारी से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यात्रा देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और आजादी के मूल्यों को मजबूत करने का संदेश देगी."

तिरंगे की थीम पर होंगे रंगारंग आयोजन

इस अभियान के दौरान सभी जिलों में तिरंगा प्रदर्शनी, तिरंगा रंगोली, तिरंगा बुनाई, तिरंगा सजावट, तिरंगा प्रश्नोत्तरी, तिरंगा एंथम, ई-बाइक और साइकिल रैली, तिरंगा यात्रा, तिरंगा मेला, कंसर्ट व स्वयंसेवा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. स्थानीय स्व-सहायता समूहों और उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आम लोगों के लिए खादी और पॉलिएस्टर के राष्ट्रीय ध्वज की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी.

जवानों के नाम पत्र और 14 अगस्त को निकालेंगे शांति मार्च

हर घर तिरंगा अभियान के तहत सैन्य बलों के जवानों और पुलिसकर्मियों के सम्मान में पत्र लेखन कार्यक्रम, तिरंगा संगीत संध्या और नुक्कड़ नाटक आयोजित होंगे. वहीं 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस संवेदनशीलता के साथ मनाया जाएगा. इस दौरान जिला और संभाग स्तर पर मौन शांति मार्च निकाले जाएंगे. शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और विभाजन से प्रभावित परिवारों को अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा. वहीं सार्वजनिक स्थलों और पुस्तकालयों में विभाजन की ऐतिहासिक घटनाओं और विस्थापितों के संघर्ष को दर्शाने वाली प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी.

वंदे मातरम् के 150 वर्ष का भी होगा विशेष आयोजन

इस साल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. शासकीय कार्यक्रमों, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक आयोजनों में जहां राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों होंगे, वहां पहले वंदे मातरम् और उसके बाद जन गण मन प्रस्तुत किया जाएगा. इन सभी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत का गरिमापूर्ण गायन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मानपूर्वक प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाएगा.

सेल्फी अपलोड कर अभियान से जुड़ने की अपील

सीएम मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने और सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की अपील की है. सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला ने सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों को अभियान के प्रभावी संचालन और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं.

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY 2026
MP HAR GHAR TIRANGA CAMPAIGN
VANDE MATARAM 150 YEARS EVENT
MADHYA PRADESH INDEPENDENCE DAY
MP 15 AUGUST PREPARATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.