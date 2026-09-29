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मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए 30 सितंबर खास, दिल्ली से हाईकमान का संदेश लेकर आएंगे प्रदेश प्रभारी

मध्य प्रदेश प्रभारी बिप्लव देव, सह प्रभारी रेखा वर्मा, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी 30 सितंबर को संभालेंगे जिम्मेदारी. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

MP BJP INCHARGE BIPLAB DEB
दिल्ली से हाईकमान का संदेश लेकर आएंगे प्रदेश प्रभारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 7:50 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए 30 सितंबर का दिन बड़े बदलाव के साथ बेहद खास होने जा रहा है. विधानसभा चुनाव से ठीक 2 साल पहले मध्य प्रदेश बीजेपी में शीर्ष पर 360 डिग्री पर बदलाव हुए हैं. 30 सितंबर की तारीख के बाद से ये बदलाव जमीन पर दिखाई देने लगेंगे.

8 महीने से खाली पड़े संगठन महामंत्री के पद पर अब चंद्रशेखर तिवारी जिम्मेदारी संभालेंगे. प्रदेश प्रभारी बिप्लब देव और सह प्रभारी रेखा वर्मा भी इसी दिन से औपचारिक रुप से मध्य प्रदेश बीजेपी का प्रभार देखेंगे. बीजेपी के बदले हुए अंदाज का पता कोर कमेटी की बैठक से ही मिल जाएगा. संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सत्ता के संक्रमण में पटरी छोड़ता पार्टी का अनुशासन है.

कोर कमेटी में तय होगी अगले 2 साल की पार्टी की दिशा और दशा

लोकसभा चुनाव के बाद के 2 साल बीजेपी में इत्मीनान में गुजरे हों लेकिन 2027 की शुरुआत के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश में इलेक्शन मोड में आ जाएगी ये तय है और उसका रोडमैप अभी से बनाया जाएगा. इस बार चुनौती ज्यादा इसलिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को सत्ता में रहते 2 दशक से भी ज्यादा का समय हो चुका है. सत्ता के साइडइफेक्ट्स अब ज्यादा उभरकर बीजेपी में दिखाई देने लगे हैं.

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मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए 30 सितंबर खास (ETV Bharat)

बीजेपी के नए प्रभारी बिप्लव देव सह प्रभारी रेखा वर्मा और नए संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी के सामने चुनौती इस असर को काबू में लाना है. बीजेपी की इन नए प्रभारियों और संगठन महामंत्री की मौजूदगी में 30 सितंबर को होने वाली पहली कोर कमेटी की बैठक इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है. माना जा रहा है कि इस बैठक में नए सिरे से पार्टी के अनुशासन का खाका खींचा जाएगा.

'संगठन महामंत्री की व्यवस्था सबसे मजबूत कड़ी'

वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भटनागर कहते हैं, "बीजेपी में जो ये संगठन महामंत्री की व्यवस्था है. ये संघ से बीजेपी की सबसे मजबूत कड़ी भर नहीं है बल्कि संगठन महामंत्री की मौजूदगी पार्टी में नेताओं पर लगाम कसे रहती है. पार्टी के अंदरुनी विवादों के निपटारे के अलावा अनुशासन की लगाम कसना भी इस पद पर बैठे व्यक्ति की जवाबदारी है. पार्टी में बीते 8 महीने से ये पद खाली था. अब जिन्हें नियुक्ति दी गई है वे तेलंगाना जैसे दक्षिण के राज्य में बीजेपी का नेटवर्क खड़ा करके आए हैं. उम्मीद है कि इसका असर यहां दिखाई देगा."

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कोर कमेटी में तय होगी अगले 2 साल की पार्टी की दिशा और दशा (ETV Bharat)

मंत्रियों विधायकों के बिगड़े बोल बड़ी चुनौती

संघ के प्रचारक रहे चंद्रशेखर तिवारी की गिनती सख्त छवि के प्रचारकों में होती है. कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले चंद्रशेखर तिवारी के खाते में कई उपलब्धियां हैं. उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से आने वाले चंद्रशेखर ने पीएम मोदी की लोकसभा क्षेत्र वाराणसी का प्रबंधन देखा है. इसके अलावा वे दक्षिण के राज्य तेलंगाना में पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर काम कर चुके हैं.

उनके सामने मध्य प्रदेश जैसे आदर्श संगठन वाले राज्य में पार्टी के नेताओं को पार्टी की गाइडलाइन फिर याद दिलाना सबसे बड़ी चुनौती होगी. पिछले कुछ महीनों की ही मिसाल लें तो पार्टी के विधायक से लेकर मंत्री तक ऐसे कई मामले आए हैं, जिनसे पार्टी की किरकिरी हुई है. खास बात ये है कि समझाइश का दौर भी इन बदजुबान नेताओं पर बेअसर रहा है.

दिल्ली से हाईकमान का संदेश लेकर आएंगे प्रदेश प्रभारी

संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के बाद भोपाल का रुख करेंगे. उधर दिल्ली में मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रदेश प्रभारियों की बैठक बुलाई थी. जानकारी के मुताबिक केन्द्रीय नेतृत्व की ओर से चुनावी राज्यों के साथ जिन राज्यों में अगले 2 साल में चुनाव होने हैं, उन राज्यों में पार्टी की रणनीति को लेकर प्लान तैयार कर लिया गया है. उत्तर प्रदेश उन राज्यों में पहले है, मध्य प्रदेश अभी 2 साल दूर है लेकिन जिस तरह से बीजेपी तैयारी के लिए इम्तेहान की तारीखों का इंतजार नहीं करती. 2027 से ही पार्टी इलेक्शन मोड में आ जाएगी.

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