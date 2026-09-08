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50 दिन में बदली पोस्टिंग, एक साल में चौथा तबादला, IAS नेहा मारव्या ने उठाया सवाल

आईएएस अधिकारी नेहा मारव्या ने बयां किया अपना दर्द, बोलीं- अधीनस्थ ही ट्रांसफर कराने लगें तो सिस्टम कैसे चलेगा. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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आईएएस नेहा मारव्या का एक साल में चौथा तबादला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 10:42 PM IST

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Updated : September 8, 2026 at 10:53 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश कैडर की 2011 बैच की आईएएस अधिकारी नेहा मारव्या एक बार फिर अपने तबादले को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल, राज्य सरकार की ओर से शनिवार को जारी 11 आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची में उन्हें आदिमजाति क्षेत्रीय विकास योजना के संचालक पद से हटा दिया गया है. खास बात यह है कि इस पद पर उनकी पदस्थापना को करीब 50 दिन ही हुए थे. ऐसे में तबादले के बाद नेहा मारव्या ने आईएएस एसोसिएशन के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में अपना पक्ष रखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था और अपने कार्यकाल के अनुभवों को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने अधीनस्थ कर्मचारियों के व्यवहार का जिक्र करते हुए पूछा कि यदि किसी अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाले कर्मचारी ही उसके तबादले की स्थिति पैदा करने लगें तो व्यवस्था कैसे चलेगी?

50 दिन में बदली पोस्टिंग, एक साल में चौथा तबादला

नेहा मारव्या ने अपने संदेश में कहा कि "नई पोस्टिंग संभालने के करीब 50 दिन बाद ही उनका तबादला कर दिया गया." उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पिछले एक साल में यह चौथी बार है, जब उनका तबादला हुआ है. इसी संदर्भ में उन्होंने आईएएस एसोसिएशन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि संगठन की गतिविधियां केवल जन्मदिन और बधाई संदेशों तक सीमित नहीं होनी चाहिए.

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आईएएस अधिकारी नेहा मारव्या जब-जब चर्चा में आईं (ETV Bharat GFX)

पोषण योजना में सत्यापन पर जोर, प्रक्रिया को लेकर उठे सवाल

बता दें कि आदिवासी क्षेत्रों में पोषण से जुड़ी योजना की जिम्मेदारी संभालने के बाद नेहा मारव्या ने सहायता राशि जारी करने से पहले दावों के सत्यापन पर जोर दिया था. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर सहायता वितरण में देरी हुई. इसी मुद्दे पर विभाग के प्रमुख सचिव गुलशन बामरा की ओर से उनसे जवाब मांगे जाने की बात सामने आई. इस दौरान दोनों अधिकारियों के बीच मतभेद होने की चर्चा भी हुई. हालांकि पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग-अलग पक्षों की अपनी-अपनी व्याख्या है.

अधीनस्थ कर्मचारियों के व्यवहार पर जताई नाराजगी

अपने संदेश में नेहा ने कुछ अधीनस्थ कर्मचारियों के व्यवहार का उल्लेख किया है. उनके अनुसार उनके प्रशासनिक नियंत्रण से जुड़े कर्मचारियों की ओर से बिना अनुमति छुट्टी पर जाने, फाइलों के लंबित रहने और तबादले को लेकर कथित तौर पर दबाव बनाने जैसी परिस्थितियां सामने आईं. उन्होंने इसे अपने प्रशासनिक अनुभव का हिस्सा बताते हुए संगठन के मंच पर अपनी चिंता जाहिर की.

शिकायत के बाद कार्रवाई की जगह मेरा तबादला

नेहा मारव्या का व्हाट्सअप ग्रुप में कहना है कि "कर्मचारियों के कथित दुर्व्यवहार की शिकायत निर्धारित प्रशासनिक माध्यम से की थी. उनके अनुसार शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई होने के बजाय उनका तबादला हो गया. इसी संदर्भ में सवाल उठाया है कि क्या किसी आईएएस अधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी इतने प्रभावशाली हो सकते हैं कि उसके तबादले की स्थिति बन जाए." हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित कर्मचारियों या विभाग का पक्ष सामने आना बाकी है.

पूर्व अधिकारियों ने दी अलग-अलग राय

नेहा के संदेश के बाद पूर्व और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. पूर्व आईएएस राधेश्याम जुलानिया ने आत्ममंथन की सलाह दी, जबकि विमल जुल्का ने प्रशासनिक सेवा में तबादले को सेवा का सामान्य हिस्सा बताया. पूर्व मुख्य सचिव एसएन मिश्रा ने अच्छा काम जारी रखने की बात कही. वहीं, पीके दास ने अपने तबादले का अनुभव साझा करते हुए धैर्य रखने की सलाह दी. जब इस मामले में ईटीवी भारत ने आईएएस नेहा मारव्या से बात करनी चाही तो उन्होंने कोई जबाव नहीं दिया.

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आईएएस अधिकारी नेहा मारव्या के एक साल में 4 तबादले (ETV Bharat)

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अपने बैच की अकेली आईएएस जो 14 साल तक नहीं बन सकीं कलेक्टर

नेहा मारव्या 2011 बैच की अकेली ऐसी आईएएस अधिकारी थीं, जो 14 साल में कलेक्टर नहीं बन सकीं. दरअसल, उनके सितारे एक जांच के बाद गर्शिद में आ गए थे. उन्होंने वन विभाग के पीसीसीएफ पद से रिटायर हुए ललित बेलवाल के खिलाफ भर्ती में फर्जीवाड़ा करने की शिकायत की जांच की थी. तमाम दबाव के बाद भी उन्होंने जांच की और फर्जीवाड़ा करने की शिकायत को सही पाया और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की अनुशंसा की थी. इसके बाद आनन-फानन में उनका तबादल कर दिया गया था. बताया जाता है कि ललित बेलवाल तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के बेहद करीबी थे. बाद में जांच रिपोर्ट पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.

कब सुर्खियों में आईं थीं नेहा मारव्या

अपने वॉट्सअप चैट और बयानों को लेकर नेहा मारव्या अक्सर चर्चाओं में रहती हैं. सबसे पहले जब 2017 में वो शिवपुरी में अपर कलेक्टर थीं, तो यशोधरा राजे सिंधिया को कार्यक्रम करने की अनुमति देने से इंकार दिया था. वह तत्कालीन कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव द्वारा इस्तेमाल होने वाली किराए की कार का भुगतान जारी करने से इनकार करने को लेकर भी चर्चा में आई थीं. बढ़ती शिकायतों के बाद उन्हें मंत्रालय में उप सचिव के रूप में लूप लाइन में रखा था.

पूर्व सीएम शिवराज के प्रमुख सचिव पर लगाए थे आरोप

इसके बाद साल 2022 में आईएएस नेहा मारव्या अपनी चैट को लेकर फिर सुर्खियों में आई थीं. तब उन्होंने प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान के प्रमुख सचिव ने अपने पीए के सामने उन्हें जलील किया था और गेट आउट कहा था.

Last Updated : September 8, 2026 at 10:53 PM IST

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