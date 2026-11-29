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मध्य प्रदेश में बाघ-तेंदुओं के बाद खतरे में चीता, महाराष्ट्र में खाल बरामद होते ही मचा हड़कंप

मध्य प्रदेश में बाघ-तेंदुओं के बाद खतरे में चीता ( ETV Bharat )

भोपाल: टाइगर व चीता स्टेट मध्य प्रदेश के बाघ और चीते शिकारियों के निशाने पर हैं. मध्य प्रदेश में टाइगर और चीतों की लगातार बढ़ती संख्या लोगों के लिए अच्छी खबर तो है, लेकिन टाइगर के बाद अब चीतों को भी शिकारी अपना निशाना बना रहे हैं. महाराष्ट्र में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने एक दिन पहले महाराष्ट्र में शिकारियों से बाघ, तेंदुए और चीते की खाल बरादम की है. इसने चीतों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उधर आंकड़ों के मुताबिक पिछले पांच सालों में देश में बाघों के अंगों की जब्ती के 65 मामले सामने आए हैं, इसमें 23 मामले सिर्फ एमपी के हैं.