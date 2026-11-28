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मध्य प्रदेश पुलिस बेलगाम घोड़ा? ईमानदारी सर्टिफिकेट बांटने पर हाईकोर्ट डीजीपी कैलाश मकवाना पर सख्त

डीजीपी मकवाना पर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी ( ETV Bharat )

ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक केस की सुनवाई के दौरान अदालत ने डीजीपी कैलाश मकवाना पर सख्त टिप्पणियां की है. कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि वरिष्ठ अधिकारी पुलिस विभाग को बेलगाम घोड़ा बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं. वहीं ग्वालियर एसएसपी पर भी टिप्पणी करते हुए उनके द्वारा अनुशासनहीनता और भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों और देश के कानून के प्रति घृणा को बढ़ावा देने की बात कही है.

डीजीपी और एसएसपी को कोर्ट की फटकार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में गुरुवार को रामजीत उर्फ रामजीलाल एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश (राज्य) की आपराधिक अपील पर सुनवाई हुई. इस दौरान हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस अहुलुवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की अदालत ने मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सख्त सवाल खड़े किये. प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना और ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह को फटकार लगाई है.