मध्य प्रदेश पुलिस बेलगाम घोड़ा? ईमानदारी सर्टिफिकेट बांटने पर हाईकोर्ट डीजीपी कैलाश मकवाना पर सख्त
हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ से मध्य प्रदेश पुलिस को फटकार, वरिष्ठ अधिकारी पुलिस विभाग को बेलगाम घोड़ा बनाने में जुटे. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 12:37 PM IST
ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक केस की सुनवाई के दौरान अदालत ने डीजीपी कैलाश मकवाना पर सख्त टिप्पणियां की है. कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि वरिष्ठ अधिकारी पुलिस विभाग को बेलगाम घोड़ा बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं. वहीं ग्वालियर एसएसपी पर भी टिप्पणी करते हुए उनके द्वारा अनुशासनहीनता और भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों और देश के कानून के प्रति घृणा को बढ़ावा देने की बात कही है.
डीजीपी और एसएसपी को कोर्ट की फटकार
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में गुरुवार को रामजीत उर्फ रामजीलाल एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश (राज्य) की आपराधिक अपील पर सुनवाई हुई. इस दौरान हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस अहुलुवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की अदालत ने मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सख्त सवाल खड़े किये. प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना और ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह को फटकार लगाई है.
कैंसर पीड़ित कैदी के इलाज को लेकर सुनवाई
सेंट्रल जेल में बंद नरहरि कैंसर पीड़ित है. उन्हें फॉलोअप इलाज के लिए दिल्ली एम्स ले जाने के लिए पुलिस एस्कोर्ट (पुलिस सुरक्षा गार्ड) नहीं दिए जाने की लापरवाही के मामले में सुनवाई चल रही थी. जिसमे कोर्ट ने पुलिस द्वारा ही उपलब्ध कराए गए तथ्यों को लेकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एसएसपी द्वारा इस मामले में प्रारंभिक जांच के आदेश देने और उस उद्देश्य से एक माह का समय मांगना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि या तो डीजीपी को प्रत्येक सही तथ्य की जानकारी थी या उन्होंने तथ्यों का सत्यापन किए बिना ही स्वयं को और अपने विभाग को पुलिस विभाग की ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया था.
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पुलिस को बेलगाम घोड़ा बनाने की कोशिश
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर डीजीपी ने तथ्यों का विधिवत सत्यापन किया होता तो ग्वालियर एसएसपी को प्रारंभिक जांच के निर्देश देने की जरूरत ही नहीं होती. यह स्पष्ट है कि पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को कैदियों के जीवन, स्वतंत्रता और देश के कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है. वे पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता और अराजकता को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, जो अपनी मनमर्जी से बेलगाम तरीके से काम कर रहा है. ऐसा लगता है कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस विभाग को एक 'बेलगाम घोड़ा' बनाने की जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं.
ग्वालियर एसएसपी पर भी टिप्पणी
वहीं कोर्ट में पेश हुए एसएसपी धर्मवीर सिंह पर भी अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, "कोर्ट में पेश हुए एसएसपी द्वारा निवेदन किया गया था कि वे हैदराबाद में ट्रेनिंग पर थे इसलिए उन्हें तथ्यों के बारे में जानकारी नहीं थी. इसलिए उन्होंने केवल मामले में प्रारंभिक जानकारी नहीं थी. लेकिन उनके इस बहाने को स्वीकार नहीं किया जा सकता. न्यायालय द्वारा पिछले आदेशों में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया गया था. एसएसपी मामले के प्रत्येक पहलू से अवगत थे. उन्होंने अनुशासनहीनता, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों और देश के कानून के प्रति घृणा को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की है."
'डीजीपी के मार्गदर्शन में सारी लीपापोती'
बहस के दौरान कोर्ट में एसएसपी द्वारा बताया गया था कि, जेल अधीक्षक द्वारा सभी 34 मांगपत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से केवल तीन का जवाब रिजर्व इंस्पेक्टर द्वारा दिया गया था, वे रिजर्व इंस्पेक्टर के रिकॉर्ड में मौजूद हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि, "डीजीपी इस बात से भली-भांति अवगत हैं कि उनके जिन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर उन्होंने टिप्पणियों को अनुमोदित करने से पहले भरोसा करने का दावा किया था, वे सही तथ्यों से अवगत थे, लेकिन फिर भी वे अपने उन अधिकारियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जिन्हें भारत के नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता के प्रति कोई सम्मान नहीं है." कोर्ट ने तल्ख शब्दों में टिप्पणी की है कि सब कुछ और सारी लीपापोती डीजीपी के मार्गदर्शन और जानकारी में हो रही है.
दो दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 2 दिसंबर को नियत की है, साथ ही सुनवाई के आदेश कि प्रति मुख्यमंत्री मोहन यादव और मुख्य सचिव को भेजने के भी आदेश दिए हैं.