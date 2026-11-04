गिरिबाला सिंह की जेल में मनेगी दीवाली, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना अहम. कहा-मामले में अभी और जांच की जरूरत. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 8:27 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 8:51 PM IST
जबलपुर: बहुचर्चित ट्विशा शर्मा के आत्महत्या मामले में पूर्व जिला व सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. हाईकोर्ट जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि प्रकरण में आरोपी की भूमिका और कथित मानसिक प्रताड़ना से जुड़े पहलुओं की पूरी जांच जरुरी है. उपलब्ध साक्ष्यों तथा जांच लंबित होने के कारण एकलपीठ ने जमानत देने से इंकार कर दिया.
ट्विशा शर्मा आत्महत्या मामला
भोपाल की पूर्व जिला व सत्र न्यायाधीश गिरीबाला सिंह की बहू और मॉडल ट्विशा शर्मा ने 12 मई 2026 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद पुलिस ने गिरीबाला तथा उसके बेटे के खिलाफ दहेज हत्या और दहेज एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था. पूर्व न्यायाधीश को प्रकरण में भोपाल जिला व सत्र न्यायालय से 15 मई को अग्रिम जमानत का लाभ मिल गया था. अग्रिम जमानत मिलने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
इसके अलावा मृतिका को दोबारा पोस्टमार्टम कराने जाने की मांग करते हुए भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हाई कोर्ट ने दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की टीम से दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिये थे. हाईकोर्ट ने 27 मई को पूर्व न्यायाधीश को मिली अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया था. इसके बाद सरकार के द्वारा प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी.
जमानत के लिए याचिकाकर्ता की तरफ से दिए गए तर्क
जमानत याचिका पर भोपाल के एडवोकेट ने याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया कि वह सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं. याचिका में उनकी उम्र तथा बीमारियों को हवाला देते हुए कहा गया कि वह विगत 5 माह से न्यायिक अभिरक्षा में हैं. सीबीआई ने उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं होने के कारण न्यायालय में दहेज एक्ट की धाराओं के तहत चालान पेश नहीं किया है. जांच में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है. इसके बावजूद भी उन्हें प्रकरण में आरोपी बनाया गया है.
सीबीआई और राज्य सरकार ने किया जमानत याचिका का विरोध
सीबीआई और राज्य सरकार की तरफ से जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता की तरफ से जांच में सहयोग नहीं किया गया. स्थानीय पुलिस द्वारा बयान दर्ज करवाने के लिए नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी वह उपस्थित नहीं हुई. इसके अलावा उनके द्वारा साक्ष्यों को मिटाने के प्रयास किए गए. याचिकाकर्ता को जमानत का लाभ प्रदान किया जाता है तो वह साक्ष्यों और गवाहों को प्रभावित कर सकती है. सीबीआई जांच के दौरान जब्त किये गये लैपटॉप, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सहित अन्य तकनीकी साक्ष्यों की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है. रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर धाराओं को जोड़ा जा सकता है.
एकलपीठ ने खारिज की गिरीबाला की जमानत याचिका
एकलपीठ ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 26 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किये थे. हाईकोर्ट जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा, "मृतका के व्हाट्सऐप संदेश, सीसीटीवी फुटेज और घटना से पहले की परिस्थितियों की जांच जरुरी है. मृतका के आईफोन से डेटा तथा सीसीटीवी फुटेज की प्रामाणिकता से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त नहींं हुई है. अपराध में आरोपी की भूमिका और कथित मानसिक प्रताड़ना से जुड़े पहलुओं की समग्र जांच आवश्यक है. अपराध की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और आगे की जांच लंबित होने के कारण जमानत याचिका खारिज की जाती है."
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9 दिसंबर 2025 को हुई थी ट्विशा और समर्थ सिंह की शादी
सीबीआई के अनुसार, ट्विशा शर्मा की शादी 9 दिसंबर 2025 को भोपाल निवासी अधिवक्ता समर्थ सिंह से हुई थी. दोनों की मुलाकात ऑनलाइन डेटिंग एप के जरिए हुई थी. शादी के बाद ट्विशा ने अपने पति और सास गिरिबाला सिंह पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे. 12 मई 2026 की रात ट्विशा अपने ससुराल में फंदे पर लटकी मिली थी. उसे एम्स भोपाल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था.