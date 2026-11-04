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गिरिबाला सिंह की जेल में मनेगी दीवाली, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज ( ETV Bharat )

जबलपुर: बहुचर्चित ट्विशा शर्मा के आत्महत्या मामले में पूर्व जिला व सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. हाईकोर्ट जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि प्रकरण में आरोपी की भूमिका और कथित मानसिक प्रताड़ना से जुड़े पहलुओं की पूरी जांच जरुरी है. उपलब्ध साक्ष्यों तथा जांच लंबित होने के कारण एकलपीठ ने जमानत देने से इंकार कर दिया.

ट्विशा शर्मा आत्महत्या मामला भोपाल की पूर्व जिला व सत्र न्यायाधीश गिरीबाला सिंह की बहू और मॉडल ट्विशा शर्मा ने 12 मई 2026 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद पुलिस ने गिरीबाला तथा उसके बेटे के खिलाफ दहेज हत्या और दहेज एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था. पूर्व न्यायाधीश को प्रकरण में भोपाल जिला व सत्र न्यायालय से 15 मई को अग्रिम जमानत का लाभ मिल गया था. अग्रिम जमानत मिलने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.