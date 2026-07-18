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भोपाल देवास रोड पर फास्टैग में काटी 11 करोड़ की राशि करना होगी वापस, हाईकोर्ट का अहम आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने गलत ढंग से की गई फास्टैग वसूली को वापस करने का दिया आदेश. एमपी आरडीसी को भी निर्देश.

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने गलत ढंग से की गई फास्टैग वसूली को वापस करने का दिया आदेश (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 7:18 PM IST

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Updated : July 18, 2026 at 7:43 PM IST

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जबलपुर: भोपाल-देवास हाईवे पर चलने वाली बसों से फास्टैग के जरिए टोल वसूली करने वाली कंपनी ने गलत तरीके से फास्टैग वसूला था. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगी एक रिट पिटीशन में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज विवेक रूसिया और जज प्रदीप मित्तल ने आदेश दिया है कि लगभग 11 करोड़ रुपए का टोल उन सभी वाहन मालिकों को वापस किया जाए, जिनसे गलत ढंग से टोल वसूली की गई है. यदि इसमें कुछ पैसा एमपी आरडीसी ने भी लिया है तो एमपी आरडीसी को भी यह पैसा वापस करना होगा.

एमपी आरडीसी की देखरेख में वसूला गया टोल टैक्स

भोपाल-देवास फोरलेन हाईवे पर टोल टैक्स वसूलने के लिए 2007 में चैटवोट के तहत भोपाल देवास कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दिया गया था. यह सड़क एमपी आरडीसी की देखरेख में बनाई गई थी. एमपीआरडीसी ने कंपनी को यह बताया था कि सड़क से निकलने वाले वाहनों से कितना टोल टैक्स वसूलना है और इसकी दरें तय कर दी गई थीं. पहले कंपनी मैनुअल तरीके से टोल टैक्स वसूलते थी बाद में टोल टैक्स पर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम के तहत फास्टैग की मशीन लगा दी गई.

MADHYA PRADESH HIGH COURT ORDER COPY
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश (Madhya Pradesh High Court)
MADHYA PRADESH HIGH COURT ORDER COPY
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश (Madhya Pradesh High Court)

मशीन लग जाने के बाद ज्यादा वसूली का बस मालिकों ने किया था विरोध

फास्टैग की मशीन लग जाने के बाद 3 एक्सेल वाली बसों से काटने वाला टोल टैक्स अचानक ज्यादा हो गया क्योंकि फास्टैग में उन्हें मल्टी एक्सल श्रेणी में मानकर उनसे टोल टैक्स वसूली की गई. उस समय बस से 1.64 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से टैक्स वसूला जा रहा था, वहीं मल्टी एक्सल ट्रक या बस से यह टैक्स 3.93 पैसे था.

MADHYA PRADESH HIGH COURT ORDER COPY
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश (Madhya Pradesh High Court)

इस सड़क पर चलने वाले बस मालिकों ने इस बात का विरोध किया और उन्होंने एमपी आरडीसी को भी इस मामले में पत्र लिखे. एमपी आरडीसी ने यह माना की कंपनी ने गलत वसूली की है और कंपनी को 11 करोड़ रुपया वाहन चालकों को वापस करने का आदेश दिया था. इसी आदेश को कंपनी की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश (Madhya Pradesh High Court)

बस मालिकों को 11 करोड़ वापस करने के आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज विवेक रूसिया और प्रदीप मित्तल ने पूरे पक्षों को सुनने के बाद फैसला दिया, "जिस कंपनी ने ज्यादा वसूली की है, वह कंपनी वाहन चालकों को पैसा वापस करें. यदि इस दौरान एमपी आरडीसी ने वसूली का कोई हिस्सा लिया है तो एमपी आरडीसी को भी यह पैसा वापस करना होगा. यह रकम लगभग 11 करोड़ रूपया बताई गई थी."

हाईकोर्ट ने कंपनी के ऊपर 25000 की लगाई कास्ट

ऑटोमेटिक डिडक्शन के नाम पर टोल की वसूली फास्टैग के जरिए की गई थी इसलिए इसका पूरा रिकॉर्ड है और जिन भी वाहन मालिकों से यह अतिरिक्त पैसा वसूला गया है उन्हें वापस किया जा सकता है. फास्टैग के जरिए वसूली गई राशि वापस करने का आदेश एमपी आरडीसी ने दिया था और कंपनी की ओर से इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने माना एक तो कंपनी ने गलती की और उसको भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, इसलिए कंपनी के ऊपर 25000 हजार रुपए की कास्ट भी लगाई गई है.

Last Updated : July 18, 2026 at 7:43 PM IST

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