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शोकॉज नोटिस जारी होना कॉज ऑफ एक्शन नहीं, दमोह नगर पालिका अध्यक्ष की याचिका खारिज

हाईकोर्ट ने खारिज की दमोह नगर पालिका अध्यक्ष की याचिका ( ETV Bharat )

जबलपुर: नगर पालिका दमोह की अध्यक्ष ने पद से हटाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली थी. हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना कॉज ऑफ एक्शन नहीं है. निर्वाचित जनप्रतिनिधि को पद से हटाना गंभीर मामला है. मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 41-ए के तहत अंतिम कार्रवाई करने से पहले उचित सुनवाई का अवसर देना जरूरी है.