शोकॉज नोटिस जारी होना कॉज ऑफ एक्शन नहीं, दमोह नगर पालिका अध्यक्ष की याचिका खारिज
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, निर्वाचित जनप्रतिनिधि को पद से हटाने से पहले उचित सुनवाई का अवसर देना जरूरी. सिद्धार्थ शंकर पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 10:44 PM IST
जबलपुर: नगर पालिका दमोह की अध्यक्ष ने पद से हटाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली थी. हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना कॉज ऑफ एक्शन नहीं है. निर्वाचित जनप्रतिनिधि को पद से हटाना गंभीर मामला है. मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 41-ए के तहत अंतिम कार्रवाई करने से पहले उचित सुनवाई का अवसर देना जरूरी है.
दमोह नगर पालिका की अध्यक्ष ने दायर की थी याचिका
दमोह नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती मंजू राय की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि स्थानीय विधायक ने संपत्ति की लीज के नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया था. लीज आवेदन पर कार्रवाई उनके द्वारा पूर्ण नहीं किये जाने पर स्थानीय विधायक के द्वारा संबंधित विभाग के मंत्री से उनकी शिकायत की गई थी. नगरीय प्रशासन एवं विभाग विभाग के प्रमुख सचिव ने उनके खिलाफ जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया. कमेटी ने जांच में कुछ अनियमितता पाते हुए अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसके आधार पर उन्हें 22 अक्टूबर को धारा 41-ए के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.
'सुनवाई का अवसर दिये बिना कारण बताओ नोटिस जारी'
याचिकाकर्ता श्रीमती मंजू राय की तरफ से तर्क दिया गया, जांच के दौरान उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया. रिपोर्ट के अनुसार उनके खिलाफ हैंडपंप, जल आपूर्ति सामग्री और स्वच्छता सामग्री की खरीद में कथित अनियमितता के आरोप हैं. याचिकाकर्ता ने अपनी वित्तीय क्षमता से बाहर जाकर ये सामग्रियां खरीदीं और सक्षम प्राधिकारी से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की. उनके द्वारा लेखा नियमों की गलत व्याख्या की है. याचिकाकर्ता के खिलाफ आर्थिक गबन के आरोप नहीं हैं.
'शोकॉज नोटिस जारी किया जाना कॉज ऑफ एक्शन नहीं'
हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा, "प्रारंभिक जांच के दौरान संबंधित व्यक्ति को नोटिस देना या सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य नहीं है. आमतौर पर चार्ज-शीट या शोकॉज नोटिस के खिलाफ रिट याचिका दायर नहीं की जा सकती. शोकॉज नोटिस जारी किया जाना कॉज ऑफ एक्शन नहीं है."
हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में अपना पक्ष प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए हैं. जिससे याचिकाकर्ता अपना जवाब सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकें और सरकार कानून के अनुसार विधिवत कार्रवाई कर सके.