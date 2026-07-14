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प्रमोशन में आरक्षण पर सुनवाई में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सर्वे और स्टडी डाटा सीक्रेट नहीं

भोपाल निवासी स्वाति तिवारी सहित अन्य की तरफ से प्रमोशन में आरक्षण के संबंध में याचिका दायर की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि नई प्रमोशन नीति में कुछ बदलाव नहीं किया गया है. पुरानी प्रमोशन नीति में कुछ संशोधन कर उसे नई नीति का स्वरूप दिया गया है.

जबलपुर: प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस विनय सराफ ने सरकार को निर्देशित किया है कि प्रमोशन का क्वांटिफिएबल डाटा प्रतिवादियों को उपलब्ध करवाए. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि सर्वे और स्टडी का डाटा गोपनीय दस्तावेज नहीं है. डाटा का अवलोकन कर प्रतिवादी 17 जुलाई तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 21 जुलाई को निर्धारित की है.

याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ को बताया गया कि पूर्व में महाधिवक्ता ने मौखिक रूप से आश्वासन दिया था कि सरकार के द्वारा नए नियम के अनुसार पदोन्नति नहीं दी जाएगी. प्रदेश सरकार के द्वारा कर्मचारियों की प्रमोशन सूची जारी की गई है. युगलपीठ को सुनवाई के दौरान बताया गया कि महाधिवक्ता का मौखिक आश्वासन रिकॉर्ड में नहीं है.

28 अक्टूबर 2025 को पेश किया था डाटा

युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि पूर्व में सरकार की तरफ से 28 अक्टूबर को सीलबंद लिफाफे में पदोन्नति नियम 2025 के रूल 5 के अनुसार कई गई स्टडी और सर्वे का डाटा सीलबंद लिफाफे में पेश किया गया था. सरकार की तरफ से अन्य दस्तावेज पेश करने समय लिया गया था.

प्रतिवादियों को क्वांटिफिएबल डाटा उपलब्ध कराने के आदेश

जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा, "प्रतिवादियों को स्टडी और सर्वे का क्वांटिफिएबल डाटा बुधवार तक उपलब्ध करवाया जाए. जिसके आधार पर प्रतिवादी आपत्ति पेश कर सके. याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से वरिष्ट अधिवक्ता सी एस वैधनाथन, महाधिवक्ता प्रशांत सिंह और याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता मनोज शर्मा और अधिवक्ता मोहम्मद अली उपस्थित हुए.