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वेतन और मेडिकल लीव का रीइंबर्समेंट कर्मचारी की संपत्ति, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अहम आदेश

वेतन और मेडिकल लीव का रीइंबर्समेंट कर्मचारी की संपत्ति ( ETV Bharat )

जबलपुर: हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने अपने अहम आदेश में कहा है कि वेतन और मेडिकल लीव का रीइंबर्समेंट कर्मचारी की संपत्ति है. एकलपीठ ने याचिकाकर्ता कर्मचारी के मेडिकल लीव लेने के कारण उसके वेतन से काटी गई राशि का 60 दिनों में भुगतान करने के निर्देश जारी किये हैं.