वेतन और मेडिकल लीव का रीइंबर्समेंट कर्मचारी की संपत्ति, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अहम आदेश
बुरहानपुर में विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी के मेडिकल सर्टीफिकेट देने के बावजूद वेतन से काट ली गई थी राशि. सिद्धार्थ शंकर पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 10:31 PM IST
जबलपुर: हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने अपने अहम आदेश में कहा है कि वेतन और मेडिकल लीव का रीइंबर्समेंट कर्मचारी की संपत्ति है. एकलपीठ ने याचिकाकर्ता कर्मचारी के मेडिकल लीव लेने के कारण उसके वेतन से काटी गई राशि का 60 दिनों में भुगतान करने के निर्देश जारी किये हैं.
बुरहानपुर के कर्मचारी ने की थी याचिका दायर
बुरहानपुर निवासी प्रसाद बारवे की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत रहते हुए वह 30 मई 2009 से 8 सितम्बर 2009 तक मेडिकल कारणों से अनुपस्थित था. निर्धारित फॉर्मेट में मेडिकल लीव के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आवेदन किया था. इसके बावजूद भी सक्षम प्राधिकरण अधिकारी ने इस अवधि की वेतन राशि की कटौती के आदेश जारी कर दिये.
याचिकाकर्ता की तरफ से इस दौरान तर्क दिए गए कि उसकी तरफ से पेश किये गये मेडिकल सर्टिफिकेट पर कई सवाल उठाए गए लेकिन मेडिकल बोर्ड से जांच भी नहीं कराई गई. इसके बावजूद भी उसे सुनवाई के अवसर दिये बिना ही वेतन राशि में कटौती के आदेश जारी कर दिए गए जो गलत थे.
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'वेतन और मेडिकल लीव का रीइंबर्समेंट कर्मचारी की संपत्ति'
हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा, "वेतन और मेडिकल लीव का रीइंबर्समेंट कर्मचारी की संपत्ति है. जब तक विभागीय जांच में यह साबित न हो जाए कि मेडिकल आधार पर भी कर्मचारी की अनुपस्थिति अनाधिकृत थी. अनाधिकृत उपस्थिति के संबंध में निष्कर्ष दर्ज किए बिना याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती."
जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने वेतन कटौती के आदेश को निरस्त करते हुए 60 दिनों में उस अवधि की अनुपस्थिति को स्वीकार्य छुट्टी मनाते हुए संबंधित प्राधिकरण को वेतन देने के आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं.