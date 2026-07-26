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विवाहित महिला का स्वेच्छा से संबंध स्थापित करना रेप की श्रेणी में नहीं आता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

केन्द्रीय कर्मचारी के द्वारा विवाहित महिला सहकर्मी के द्वारा रेप के आरोप में दर्ज कराई गयी एफआईआर और न्यायालय में लंबित प्रकरण को खारिज किये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

इस संबंध में हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि महिला शिक्षित और विवाहित थी. वह याचिकाकर्ता के साथ पिछले 4 साल से संबंध में थी. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि यदि बालिग या विवाहित स्वेच्छा से संबंध स्थापित करते हैं तो वह रेप की श्रेणी में नहीं आता है.

जबलपुर: यदि कोई विवाहित महिला स्वेच्छा से संबंध स्थापित करती है तो वह रेप की श्रेणी में नहीं आता. एक विवाहित महिला सहकर्मी ने कर्मचारी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया था. इसके खिलाफ कर्मचारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

भोपाल निवासी केंद्रीय कर्मचारी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि विवाहित महिला सहकर्मी ने उसके खिलाफ छोला थाने में बलात्कार की एफआईआर दर्ज करवाई है. शिकायतकर्ता महिला का आरोप है कि 10 अक्टूबर 2020 को घर बुलाकर सहकर्मी ने जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ बलात्कार किया. आरोपी उसे शादी का प्रलोभन देकर पिछले 4 सालों से बलात्कार कर रहा था.

हाईकोर्ट में दोनों पक्ष ने रखीं दलीलें

हाईकोर्ट में दोनों पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गईं. इस दौरान एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई में पाया कि दोनों के बीच जब रिश्ता शुरू हुआ, तब शिकायतकर्ता महिला पहले से शादीशुदा थी और उसका 9 साल का बच्चा भी था. शिकायतकर्ता महिला ने अपने बयान में माना है कि कथित घटना के समय उसके सहकर्मी को यह नहीं पता था कि वह शादीशुदा है, जबकि वह खुद जानती थी कि जब तक वह अपने पति से तलाक नहीं ले लेती, तब तक वह आरोपी सहकर्मी से शादी नहीं कर सकती.

'महिला ने अपनी मर्जी से बनाए रखा रिश्ता'

हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा, "याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता महिला के बीच शादी का सवाल ही नहीं उठता था. शिकायतकर्ता महिला के बयानों और उसके लिखित जवाब से साफ पता चलता है कि उसने अपनी मर्जी से काफी समय तक याचिकाकर्ता के साथ रिश्ता बनाए रखा. इस दौरान याचिकाकर्ता ने कभी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, न ही उसे धमकाया और न ही उसे ब्लैकमेल किया या उसकी तस्वीरें या वीडियो फैलाने की कोशिश की."

एफआईआर और कोर्ट में लंबित प्रकरण निरस्त करने के आदेश

हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने इस आदेश के साथ याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर और न्यायालय में लंबित प्रकरण को निरस्त करने के आदेश जारी किये हैं. साथ ही कहा कि यदि बालिग या विवाहित स्वेच्छा से संबंध स्थापित करते हैं तो वह रेप की श्रेणी में नहीं आता है.