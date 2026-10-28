पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्राचार्य पदस्थापना के लिए हो ओपन काउंसलिंग, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अहम आदेश
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में जूनियर प्रोफेसरों को प्रभारी प्राचार्य बनाये जाने पर सीनियर्स ने हाईकोर्ट में दायर की थी अपील. सिद्धार्थ शंकर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 6:39 PM IST
जबलपुर: प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्रभारी प्राचार्यों की पदस्थापना के संबंध में हाईकोर्ट जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने संशोधित आदेश जारी किये हैं.
युगलपीठ ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता और पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्रभारी प्राचार्य बनने के इच्छुक प्रोफेसरों के लिए राज्य सरकार द्वारा कॉमन और ओपन काउंसलिंग का आयोजन किया जाए. इसका उद्देश्य पदस्थापना प्रक्रिया में विकल्प और निष्पक्ष अवसर उपलब्ध कराना है.
जूनियर प्रोफेसरों को प्रभारी प्राचार्य बनाए जाने का मामला
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में जूनियर प्रोफेसरों को प्रभारी प्राचार्य बनाये जाने को असंवैधानिक करार देते हुए कार्यरत सीनियर प्रोफेसरों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी. राज्य सरकार की तरफ से पूर्व में हाईकोर्ट के द्वारा वरिष्ठ प्रोफेसरों को प्राचार्य पद का दायित्व सौंपने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से अपील दायर की गई थी.
इसके अलावा संबंधित कॉलेज के प्राचार्य पद पर वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में पारित आदेश को चुनौती देते हुए सरकार की तरफ से अपील दायर की गई थी. राज्य सरकार की तरफ से तर्क दिया गया था कि पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में पदस्थापना मेरिट के आधार पर की जाती है और प्रभारी प्राचार्य का दायित्व देना नियमित पदोन्नति नहीं है.
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सभी 10 अपील पर सुनवाई, 2 सरकारी कॉलेजों का दिया जाए विकल्प
हाईकोर्ट जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने दायर सभी 10 अपील की सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किये थे. युगलपीठ ने सभी अपील का निराकरण करते हुए अपने आदेश में कहा, "याचिकाकर्ता प्रोफेसरों को उनकी पसंद का पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस नहीं मिलता है या वह उक्त कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य का पद स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें 2 सरकारी कॉलेजों का विकल्प दिया जाए.
उनके द्वारा विकल्प के रूप में दिये गए कॉलेज में उन्हें पदस्थ किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त उन्हें वर्तमान कॉलेज में बने रहने का विकल्प भी प्रदान किया जाए. ऐसी स्थिति में वह इस आधार पर आपत्ति नहीं कर सकेंगे कि पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में उनसे जूनियर प्रोफेसर को प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है."
युगलपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि, "पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस से स्थानांतरित होकर नियमित सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में पदस्थ होने वाले संबंधित शिक्षकों को उस कॉलेज में वरिष्ठता के आधार पर प्रभारी प्राचार्य बनाए जाने के लिए भी विचार किया जाए."