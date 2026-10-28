ETV Bharat / state

पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्राचार्य पदस्थापना के लिए हो ओपन काउंसलिंग, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अहम आदेश

पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्राचार्य पदस्थापना के लिए की जाए ओपन काउंसलिंग ( ETV Bharat )

जबलपुर: प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्रभारी प्राचार्यों की पदस्थापना के संबंध में हाईकोर्ट जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने संशोधित आदेश जारी किये हैं.

युगलपीठ ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता और पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्रभारी प्राचार्य बनने के इच्छुक प्रोफेसरों के लिए राज्य सरकार द्वारा कॉमन और ओपन काउंसलिंग का आयोजन किया जाए. इसका उद्देश्य पदस्थापना प्रक्रिया में विकल्प और निष्पक्ष अवसर उपलब्ध कराना है.