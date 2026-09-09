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नर्सिंग कॉलेज मामले में हाईकोर्ट का अहम आदेश, हर डुप्लीकेट फैकल्टी पर 3 लाख का जुर्माना

नर्सिंग के सूटेबल कॉलेजों के छात्रों को राहत, 189 नर्सिंग कॉलेजों में डुप्लीकेट फैकल्टी. जुर्माने के साथ लगाने होंगे 50 पेड़. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

MADHYA PRADESH HIGH COURT
नर्सिंग कॉलेज मामले में हाईकोर्ट का अहम आदेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 10:54 PM IST

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जबलपुर: मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान बुधवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. सीबीआई जांच में सूटेबल पाए गए 189 नर्सिंग कॉलेजों में डुप्लीकेट फैकल्टी पाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने संबंधित कॉलेजों पर प्रति डुप्लीकेट फैकल्टी 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही कॉलेज परिसर में 50 पेड़ लगाने का भी आदेश दिया है.

इसके साथ ही 35 कॉलेज ऐसे थे, जो जांच के बाद सूटेबल भी पाए गए और इनमें डुप्लीकेट फैकल्टी की भी कोई समस्या नहीं पाई गई. इन सभी कॉलेजों को परीक्षा परिणाम घोषित करने के साथ अगले सेशन में एडमिशन के लिए अनुमति भी दे दी गई है.

189 नर्सिंग कॉलेजों में डुप्लीकेट फैकल्टी

सीबीआई जांच में सूटेबल पाए गए 189 नर्सिंग कॉलेजों में डुप्लीकेट फैकल्टी पाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. हाईकोर्ट ने संबंधित कॉलेजों पर प्रति डुप्लीकेट फैकल्टी 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा हाईकोर्ट ने इन कॉलेजों को अपने परिसर और आसपास के क्षेत्र में 50 से अधिक पेड़ लगाने तथा उनकी देखभाल की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया है. कॉलेजों को जुर्माना जमा करने और पौधरोपण की व्यवस्था करने के बाद अगली सुनवाई में इसकी जानकारी हाईकोर्ट को देनी होगी.

189 नर्सिंग कॉलेजों में डुप्लीकेट फैकल्टी (ETV Bharat)

छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति

इस मामले से जुड़े एडवोकेट विशाल बघेल के अनुसार, "हाईकोर्ट ने सूटेबल कॉलेजों के छात्रों को बड़ी राहत दी है. आदेश के बाद इन कॉलेजों के छात्र परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रह सकेगी. इससे लंबे समय से परीक्षा और परिणाम का इंतजार कर रहे छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है.

नए कॉलेजों के रजिस्ट्रेशन पर सख्ती

हाईकोर्ट ने नए नर्सिंग कॉलेजों के पंजीयन को लेकर भी मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल को सख्त निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि भविष्य में नए कॉलेजों का रजिस्ट्रेशन करते समय निर्धारित नियम और शर्तों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए.

यदि किसी नए कॉलेज के रजिस्ट्रेशन या संचालन में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित एमपी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जा सकती है. हाईकोर्ट ने नए नर्सिंग कॉलेजों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित दस्तावेज भी तलब किए हैं.

5 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे छात्रों को राहत

नर्सिंग घोटाले और सीबीआई जांच के चलते बड़ी संख्या में छात्र पिछले कई वर्षों से परीक्षा और परिणाम का इंतजार कर रहे हैं. हाईकोर्ट के इस आदेश से सीबीआई जांच में सूटेबल पाए गए कॉलेजों के छात्रों को राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है. हालांकि, जिन नर्सिंग कॉलेजों की अभी तक सीबीआई जांच नहीं हुई है, उनके लिए स्थिति अलग है. ऐसे कॉलेजों को सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति प्राप्त करनी होगी. इसके बाद ही संबंधित कॉलेजों में पढ़ाई, परीक्षा और एडमिशन की अनुमति का रास्ता साफ हो सकेगा.

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