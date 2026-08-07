फतवे को आधार बनाकर पति नहीं ले सकता तलाक, फैमिली कोर्ट में करें आवेदन: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
भोपाल के दंपति का तलाक का है मामला, निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 4:09 PM IST
जबलपुर: भोपाल के एक व्यक्ति ने पत्नी से तलाक लेने के लिए दारुल इफ्ता मस्जिद कमेटी से एक फतवा जारी करवा दिया. इसी फतवे के आधार पर पति ने पत्नी से तलाक लेने का आवेदन अदालत में किया. इस मामले में निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि फतवे के जरिए तलाक नहीं लिया जा सकता. यदि पति अपनी पत्नी से तलाक चाहता है तो उसके लिए भी कानून में व्यवस्था है और पति भी तलाक के लिए आवेदन कर सकता है.
भोपाल के दंपति का तलाक का है मामला
भोपाल के रहने वाले दंपति में आपस में विवाद हुआ था और वह पिछले 2 सालों से अलग-अलग रह रहे हैं. पति अपनी पत्नी से अलग होना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भोपाल की दारुल इफ्तार मस्जिद कमेटी में एक चिट्ठी लिखी और उनसे तलाक के संबंध में राय मांगी. दारुल इफ्तार मस्जिद कमेटी ने उन्हें बताया कि इस्लाम में यह व्यवस्था है कि यदि पति और पत्नी के बीच में आपस में नहीं बन रही है तो वह संबंध विच्छेद कर सकते हैं. हालांकि मस्जिद कमेटी का कहना था कि यह केवल उनकी राय है. पति पेशे से वकील हैं और पत्नी डॉक्टर हैं.
मस्जिद कमेटी ने जारी कर दिया फतवा
दारुल इफ्तार मस्जिद कमेटी ने इसे लेकर एक फतवा भी जारी कर दिया. इसी फतवे को लेकर वह व्यक्ति भोपाल के फैमिली कोर्ट पहुंचे और उन्होंने फतवा के आधार पर अपनी पत्नी से अलग होने की घोषणा कर दी और एक तरफा तलाक चाहा. पीड़ित पति का कहना था कि क्योंकि इस्लाम में यह व्यवस्था है, इसलिए वे इसी फतवे के आधार पर पत्नी को तलाक दे चुके हैं और उन्हें इस तलाक पर फैमिली कोर्ट की रजामंदी चाहिए. हालांकि फैमिली कोर्ट ने कहा कि अभी आपका तलाक हुआ नहीं है और फतवे के आधार पर तलाक नहीं माना जा सकता. फैमिली कोर्ट ने यह कहते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी.
अर्जी खारिज होने पर हाईकोर्ट में लगाई याचिका
जब पीड़ित पति की अर्जी खारिज हुई तो उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपील लगाई. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में यह मामला जस्टिस विवेक जैन की कोर्ट में सुना गया. जस्टिस विवेक जैन ने अपने आदेश में कहा, "कोई धार्मिक संस्था या दारुल इफ्तार को यह अधिकार नहीं है कि वह पति-पत्नी के मामले में तलाक दिलवा सके. दारुल उलूम ने जो फतवा जारी किया है, उसमें भी इस बात की घोषणा नहीं है कि आपका तलाक हो गया है. कोई भी धार्मिक संस्था ऐसा नहीं कर सकती."
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'फैमिली कोर्ट में सीधे कर सकते हैं आवेदन'
हाईकोर्ट जस्टिस विवेक जैन ने स्पष्ट किया, "यदि आपको तलाक चाहिए तो फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 7डी के तहत फैमिली कोर्ट में जाकर तलाक का सीधे आवेदन कर सकते हैं. हाईकोर्ट जस्टिस का कहना है कि पति चाहे तो अपनी तरफ से पत्नी को तलाक दे सकता है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कोई भी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं इस तरह के फतवा जारी न करें."
एडवोकेट इम्तियाज हुसैन ने बताया, "पति को यह गलतफहमी हो गई थी कि कानून के तहत पत्नी को तलाक नहीं दे सकता लेकिन अब उनकी जानकारी में यह बात आ गई है और उन्होंने फैमिली कोर्ट के माध्यम से ही विवाह विच्छेद करने का मन बना लिया है."