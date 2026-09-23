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कोर्ट में केसों के जल्द निपटारे के लिए नहीं बनाई जा सकती गाइडलाइन, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, जजों की तुलना में केसों की संख्या का अनुपात बहुत ज्यादा. जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी. सिद्धार्थ शंकर पांडे की रिपोर्ट.

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कोर्ट में केसों के जल्द निपटारे के लिए नहीं बनाई जा सकती गाइडलाइन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 10:16 PM IST

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जबलपुर: हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट में लंबित प्रकरणों के निपटारे के लिए गाइडलाइन निर्धारित किये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी.

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे और जस्टिस विवेक रूसिया की युगलपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि लंबित प्रकरणों के निपटारे में देरी का एकमात्र कारण स्थगन नहीं है. मध्य प्रदेश में लंबित मामलों की संख्या की तुलना में न्यायाधीशों की संख्या अधिक महत्वपूर्ण चुनौती है. इसके अलावा आधारभूत सुविधाएं, कर्मचारियों के रिक्त पद भी मामलों के निपटारे को प्रभावित कर रहे हैं.

जनहित याचिका में गाइडलाइन निर्धारण की थी मांग

जबलपुर निवासी अधिवक्ता आनंद चावला की तरफ से दायर जनहित याचिका में सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट में केस निपटाने में होने वाली देरी को रोकने के लिए गाइडलाइंस निर्धारित किये जाने राहत चाही गई थी. याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश का हवाला दिया गया था.

याचिका में कहा गया था, लोग न्याय का इंतजार करते हैं और कोर्ट द्वारा बार-बार और गैर-जरूरी स्थगन दिए जाने के कारण केस के फैसले में देरी होती है. कोर्ट द्वारा किसी भी अंतरिम अर्जी पर अंतिम फैसला लेने में कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगता है. बेकार या झूठे केस करने या झूठा हलफनामा दाखिल करने पर भारी जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान नहीं है.

'जजों की तुलना में केसों की संख्या का अनुपात बहुत ज्यादा'

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे और जस्टिस विवेक रूसिया की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा, "ऐसा कोई आधार नहीं है कि स्थगन या दूसरी पार्टी को सुनवाई का मौका दिए बिना अर्जी पर फैसला करने के संबंध में व्यापक निर्देश जारी किये जा सकते हैं. अंतरिम अर्जी दाखिल करने को नियंत्रित करने के लिए कोर्ट के पास कोई तयशुदा फॉर्मूला नहीं है.

सिविल केस में यदि किसी पक्ष की तरफ से अर्जी दाखिल की जाती है तो संबंधित जज को सुनवाई का मौका देने और दूसरी पार्टी से जवाब मांगने के बाद ही अर्जी पर फैसला करना होता है. मध्य प्रदेश में जजों की तुलना में केसों की संख्या का अनुपात बहुत ज्यादा है."

'केसों के जल्द निपटारे के लिए गाइडलाइन नहीं बनाई जा सकती'

चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे और जस्टिस विवेक रूसिया की युगलपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा, "केसों के जल्द निपटारे के लिए कोई एक तय फार्मूला और गाइडलाइन नहीं बनाई जा सकती है. सिविल कोर्ट में मंजूर पदों के हिसाब से जजों की नियुक्ति नहीं हो पाती है. केसों के निपटारे में देरी की वजह सिर्फ सुनवाई टालना नहीं है बल्कि इसके अलावा जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, कोर्ट-रूम की कमी, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के पद खाली होना जैसी कई वजहें हैं. जिन पर सरकार को विचार करना होगा."

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