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OBC आरक्षण मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की 15 जुलाई से डे टू डे हियरिंग, 91 पिटीशन लिस्टेड

OBC आरक्षण मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की 15 जुलाई से डे टू डे हियरिंग ( ETV Bharat )

हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंद पाठक और न्यायाधीश विनय सराफ की विशेष पीठ के समक्ष मंगलवार को ओबीसी आरक्षण से संबंधित 91 याचिकाएं सूचीबद्ध थीं. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने न्यायालय को अवगत कराया कि इन प्रकरणों की सुनवाई मूल रूप से 15 जुलाई से निर्धारित थी और लगातार सुनवाई के आदेश पहले से प्रभावी हैं.

जबलपुर: प्रशासनिक कारणों से मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण संबंधित याचिकाओं की सुनवाई टल गई थी लेकिन अब हाईकोर्ट इस मामले में अब नियमित सुनवाई करेगा. 15 जुलाई से प्रतिदिन दोपहर 2.30 बजे से विशेष पीठ डे-टू-डे सुनवाई करेगा. इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं.

प्रशासनिक कारणों से त्रुटिवश 14 जुलाई की सूची में शामिल हो गए हैं. न्यायालय ने इसके बाद स्पष्ट किया कि सभी 91 याचिकाओं पर सुनवाई अब 15 जुलाई से प्रतिदिन दोपहर 2.30 बजे पूर्व निर्धारित समय के अनुसार होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट ट्रांसफर की थी सभी याचिकाएं

ओबीसी आरक्षण के संबंध में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कुछ याचिकाओं पर 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण दिये जाने पर रोक लगा दी थी. जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली गई थी. इसके बाद ओबीसी आरक्षण संबंधित सभी याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दीं थी.

2019 से कोर्ट में मामला है लंबित

यह विवाद वर्ष 2019 में शुरू हुआ था, जब मध्य प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था. इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के बाद राज्य में कुल आरक्षण 63 प्रतिशत तक पहुंच जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक है.

इसी आधार पर हाईकोर्ट ने बढ़े हुए 13 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक लगा दी थी. अब नियमित सुनवाई से ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई या अगस्त के महीने में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर अंतिम फैसला आ सकता है.