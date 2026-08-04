मध्य प्रदेश से निर्वाचित राज्यसभा सदस्यों को हाईकोर्ट का नोटिस, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई
मीनाक्षी नटराजन की चुनाव याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई. राज्यसभा सदस्यों सहित अन्य अनावेदकों को नोटिस जारी. सिद्धार्थ शंकर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 7:10 PM IST
जबलपुर: कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा सदस्य का नामांकन निरस्त किये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट जस्टिस बी पी शर्मा की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश से निर्वाचित तीनों राज्यसभा सदस्य सहित अन्य अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. चुनाव याचिका पर अगली सुनवाई 11 सितंबर को निर्धारित की गई है.
मीनाक्षी नटराजन ने हाईकोर्ट में दायर की है याचिका
कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन की तरफ से दायर की गई चुनाव याचिका में कहा गया था कि उन्होंने मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकन दायर किया गया. आपत्ति पेश किये जाने के बाद रिटर्निंग अधिकारी ने सुनवाई के बाद उनका नामांकन नियम विरुद्ध तरीके से निरस्त कर दिया था.
'मेरे खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं'
हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका में मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि, "तेलंगाना की एक अदालत में एक महिला द्वारा दायर व्यक्तिगत परिवाद में उन्हें प्रतिवादी बनाया था. प्रतिवादी बनाये जाने के कारण न्यायालय ने उनका पक्ष के लिए उन्हें नोटिस जारी किया था. उनके खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज या विचाराधीन नहीं है.
उनके नामांकन पर आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर रिटर्निंग ऑफिसर ने जल्दबाजी में न्यायालय में लंबित प्रकरण की जानकारी छुपाने के आधार पर उनका नामांकन निरस्त कर दिया. तेलंगाना में दायर परिवाद में उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, सिर्फ औपचारिक तौर पर उन्हें अनावेदक बनाया गया है. सिर्फ इसी कारण मेरा नामांकन निरस्त कर दिया गया." इसी कारण यह याचिका दायर की गई है.
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11 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
याचिका में मध्य प्रदेश से निर्वाचित राज्यसभा सदस्य तरुण चुघ, रजनीश कुमार अग्रवाल, महेश केवट, केन्द्रीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, रिटर्निंग अधिकारी, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधान सभा और मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य चुनाव आयोग को अनावेदक बनाया गया है.
हाईकोर्ट जस्टिस बी पी शर्मा की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश से निर्वाचित तीनों राज्यसभा सदस्य सहित अन्य अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. चुनाव याचिका पर अगली सुनवाई 11 सितंबर को निर्धारित की गई है. याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता और आर्यन गुप्ता ने पैरवी की.