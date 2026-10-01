ETV Bharat / state

फैमिली कोर्ट को है बच्चों की कस्टडी के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश

जबलपुर जिला कोर्ट का आदेश निरस्त, हाईकोर्ट ने बच्चे की कस्टडी का मामला फैमिली कोर्ट भेजने के आदेश किए जारी. सिद्धार्थ शंकर पांडे की रिपोर्ट.

JABALPUR CHILD CUSTODY CASE
फैमिली कोर्ट को है बच्चों की कस्टडी के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 9:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: हाईकोर्ट जस्टिस दीपक खोत की एकलपीठ ने अपने अहम आदेश में कहा है कि बच्चे की कस्टडी के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार फैमिली कोर्ट को है. एकलपीठ ने जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण को सुनवाई के लिए फैमिली कोर्ट भेजने के आदेश जारी किये हैं.

बच्चे की कस्टडी को लेकर जिला कोर्ट में दायर किया था आवेदन

जबलपुर के रहने वाले याचिकाकर्ता मोहन राय की तरफ से बच्चे की कस्टडी को लेकर दायर की गई थी. गार्डियन एण्ड वार्ड्स एक्ट की धारा 9 के तहत जिला न्यायालय जबलपुर में यह आवेदन दायर किया था. एक्ट की धारा 12 के तहत पेश किये गये अंतरिम आवेदन 5 अगस्त 2025 को प्रतिवादी पत्नी को नोटिस किये गये थे. प्रतिवादी के द्वारा जवाब पेश किया गया और 25 मार्च 2026 को दोनों पक्ष के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

अंतरिम आवेदन पर नए सिरे से सुनवाई के आदेश जारी

संबंधित न्यायाधीश का स्थानांतरण होने के कारण प्रकरण को छठे जिला न्यायाधीश के समक्ष पेश करने तथा अंतरिम आवेदन पर नए सिरे से सुनवाई के आदेश जारी किये गये. अंतरिम आवेदन पर 12 मई 2026 को सुनवाई की तिथि निर्धारित थी. इसके पूर्व ही 17 अप्रैल 2026 को अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की स्वीकार्यता का मुद्दा उठाया था, जबकि प्रतिवादी की ओर से ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी.

निचली अदालत ने प्रकरण किया वापस

इसके बाद आवेदक ने 30 अप्रैल 2026 को जबलपुर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जारी कार्य-वितरण आदेश प्राप्त किया था. जिसमें उल्लेख किया गया था कि गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के प्रकरणों को छठे जिला न्यायाधीश को सौंपे गए थे. निचली अदालत ने 4 अगस्त 2026 को पारित आदेश में आवेदक को प्रकरण वापस करते हुए उचित फोरम के समक्ष पेश करने के निर्देश जारी किये थे.

प्रकरण को सुनवाई के लिए फैमिली कोर्ट भेजने के आदेश जारी

याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि विवादित आदेश काम-बंटवारे के आदेश और सिविल कोर्ट नियम, 1958 के लागू प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया था. याचिका में राहत चाही गई थी कि विवादित आदेश को रद्द करते हुए अंतरिम आवेदन पर निर्णय के लिए संबंधित अदालत में वापस जाएं.

हाईकोर्ट जस्टिस दीपक खोत की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा, "बच्चे की कस्टडी के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार फैमिली कोर्ट को है. एकलपीठ ने जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण को सुनवाई के लिए फैमिली कोर्ट भेजने के आदेश जारी किये हैं."

TAGGED:

JABALPUR CHILD CUSTODY CASE
JABALPUR FAMILY COURT
HC CANCELLED DISTRICT COURT ORDER
CHILD CUSTODY CASE FAMILY COURT
MADHYA PRADESH HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.