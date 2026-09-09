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बैगा बच्चों की मौत पर हाईकोर्ट ने की टिप्पणी, क्या प्रशासन 27 मौतों के बाद जागा है?

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्रेक्टिस करने वाले अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बालाघाट के अस्पतालों और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. उन्होंने बीमार बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात कर स्थिति की जानकारी ली. याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रभावित परिवारों ने बताया कि उनके पास पीने के लिए साफ पानी, पर्याप्त भोजन और समय पर इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है. आर्थिक रूप से बेहद कमजोर इन परिवारों के लिए बच्चों का इलाज कराना भी मुश्किल है.

जबलपुर: बालाघाट जिले के बैहर और बिरसा क्षेत्र में बैगा जनजाति के बच्चों की मौत का मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है. क्षेत्र में पिछले दिनों करीब 27 आदिवासी बच्चों की मौत के मामले में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. यह जनहित याचिका हाईकोर्ट में प्रेक्टिस करने वाले एक वकील ने दायर की है.

बालाघाट पहुंचकर पूरी जानकारी लेने और परिस्थितियों को आधार बनाते हुए अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने 1 सितंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक पांडे की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया, "बैहर और बिरसा क्षेत्र में बड़ी संख्या में आदिवासी और विशेष रूप से बैगा जनजाति के बच्चे अलग-अलग बीमारियों की चपेट में आए. इनमें से कई बच्चों की मौत हो गई. आरोप है कि गंदा पानी, पर्याप्त पोषण का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और समय पर इलाज नहीं मिल पाने के कारण सामान्य बीमारियां गंभीर होती चली गईं."

सरकार ने कहा-डोर टू डोर सर्वे और स्क्रीनिंग जारी

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रभावित क्षेत्रों में अब डोर-टू-डोर सर्वे और बच्चों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है. बीमार पाए जाने वाले बच्चों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है और प्रशासन की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि प्रभावित क्षेत्र नक्सल गतिविधियों से प्रभावित रहे हैं, जिसके कारण वहां विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में कठिनाइयां रही हैं.

27 मौतों के बाद जागा प्रशासन? हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

सरकार के जवाब के दौरान हाईकोर्ट ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्या प्रशासन 27 मौतों के बाद जागा है? कोर्ट ने सवाल किया कि यदि बच्चों की समय रहते जांच, स्क्रीनिंग और इलाज की व्यवस्था की गई होती तो स्थिति को इतना गंभीर होने से रोका जा सकता था.

याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक पांडे ने बताया, "सरकार अभी भी तथ्य छिपा रही है. कोर्ट के आदेश के बावजूद जब याचिकाकर्ता वकील बालाघाट में अस्पताल में पीड़ितों से मिलने के लिए गए तो प्रशासन ने हमें पीड़ितों से नहीं मिलने दिया और हमारे साथ पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए." हाईकोर्ट ने सरकार से पूरे मामले में जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी.

मोबाइल अस्पताल और परिजनों को भोजन देने की मांग

याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में मोबाइल अस्पताल की व्यवस्था किए जाने की मांग की गई है. दलील दी गई कि दूरदराज और दुर्गम इलाकों में रहने वाले आदिवासी परिवारों को अस्पताल तक पहुंचने में काफी परेशानी होती है. ऐसे में मोबाइल अस्पताल के माध्यम से डॉक्टर और जरूरी चिकित्सा सुविधाएं सीधे गांवों तक पहुंचाई जानी चाहिए.

इसके अलावा जिन बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनके साथ रहने वाले परिजनों को दो वक्त का भोजन उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रभावित परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं और बच्चों के इलाज के दौरान उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो रहा है.