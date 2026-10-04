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ऑर्डर के बाद नहीं ले सकते न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर आपत्ति, फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार

जबलपुर: मंडला फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी के लिए भरण-पोषण की राशि निर्धारित किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में कहा गया था कि ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 लागू होने के कारण मामले की सुनवाई ग्राम न्यायालय के समक्ष की जानी चाहिए थी.

हाईकोर्ट जस्टिस डीडी बसंल की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि फैमिली कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्षेत्राधिकार के संबंध में आपत्ति पेश नहीं की गई थी. एकलपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि पूरी कार्यवाही में हिस्सा लेने के बाद पुनरीक्षण के स्तर पर ऐसी आपत्ति उठाना स्वीकार योग्य नही है. हाईकोर्ट ने मंडला फैमिली कोर्ट के भरण पोषण के आदेश को बरकरार रखा है.

मंडला निवासी याचिकाकर्ता महेश अहिरवार की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उसकी शादी 7 मई 2017 को हुई थी. उसकी पत्नी फरवरी 2018 से अलग रह रही थी. इसके बाद उसकी पत्नी की तरफ से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग करते हुए फैमिली कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर किया था. फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने 3 जनवरी 2020 को पत्नी के पक्ष में फैसला देते हुए 3 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण की राशि निर्धारित की थी. इसी के खिलाफ याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की थी.

'मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार फैमिली कोर्ट के पास नहीं'

याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता और अनावेदक यानि पत्नी दोनों मंडला जिले के अलग-अलग क्षेत्र के निवासी हैं. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 लागू होने के बाद धारा 125 के तहत मामले की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार फैमिली कोर्ट के पास नहीं था. आवेदन की सुनवाई ग्राम न्यायालय के समक्ष होनी चाहिए थी. संबंधित न्यायालय के द्वारा हाईकोर्ट को भेजी गयी रिपोर्ट में भी बताया गया है कि दोनों पक्ष तहसील मंडला या नगर पालिका परिषद के क्षेत्र में निवास नहीं करते थे.

'फैमिली कोर्ट में क्यों नहीं उठाई क्षेत्राधिकार पर आपत्ति'

हाईकोर्ट जस्टिस डीडी बसंल की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया, "फैमिली कोर्ट में कार्यवाही के दौरान कभी भी क्षेत्राधिकार पर आपत्ति नहीं उठाई थी." एकलपीठ ने फैमिली कोर्ट के पूर्व में पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा, "किसी पक्ष को अदालत की क्षेत्रीय अधिकारिता पर आपत्ति थी, तो उसे उचित समय पर उसी दौरान उठाना चाहिए था. पूरी कार्यवाही में हिस्सा लेने के बाद पहली बार पुनरीक्षण के स्तर पर ऐसी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है." एकलपीठ ने फैमिली कोर्ट के भरण पोषण के आदेश को बरकरार रखते हुए याचिका को खारिज कर दिया.