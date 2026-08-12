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दुबई से सट्टा रैकेट चलाने के आरोप से सतीश सनपाल को राहत नहीं, करना होगा ट्रायल कोर्ट का सामना

दुबई में रहने वाले सतीश सनपाल की तरफ से जबलपुर शहर के 4 थानों में दर्ज एफआईआर को निरस्त किये जाने की मांग करते हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थीं. इसके अलावा अलग-अलग प्रकरण में 4 अन्य सह आरोपियों की तरफ से एफआईआर निरस्त किये जाने की मांग करते हुए भी याचिका दायर की गई थी. एकलपीठ के द्वारा सभी याचिकाओं की सुनवाई संयुक्त रूप से की गई थी.

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि डिजिटल युग के अपराधों में आरोपी की अपराध स्थल पर शारीरिक मौजूदगी अनिवार्य नहीं है. छापेमारी की जगह पर शारीरिक मौजूदगी उसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए जरूरी शर्त नहीं है. यह एक ऐसा मामला है जिसकी जांच ट्रायल कोर्ट में सबूतों के आधार पर की जानी चाहिए.

जबलपुर: दुबई से सट्टा कारोबार संचालित करने के मास्टरमाइंड होने के आरोप में सतीश सनपाल को ट्रायल का सामना करना होगा. हाईकोर्ट जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने बड़ा झटका देते हुए जबलपुर के 4 थानों में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से साफ इनकार करते हुए सतीश सनपाल की सभी याचिकाओं को निरस्त कर दिया है.

सतीश सनपाल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि छापेमारी के दौरान गिरफ्तार आरोपियों के द्वारा धारा 161 के तहत दर्ज बयान के आधार पर उसे कथित सट्टेबाजी रैकेट का मास्टरमाइंड बताकर अपराध में शामिल किया गया. आरोप है कि याचिकाकर्ता ने अपने और अन्य लोगों के नाम पर फर्जी शेल कंपनियां खोली और भारी लेनदेन कर सरकार के साथ धोखाधड़ी की है.

याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि कि जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो याचिकाकर्ता की कथित सट्टेबाजी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी, साजिश, वित्तीय लेनदेन या बातचीत को साबित करता हो. याचिकाकर्ता दुबई में रहता है और घटना के समय भारत में मौजूद नहीं था. अभियोजन पक्ष ने जिन चैट्स का हवाला दिया है, उनमें याचिकाकर्ता या उससे जुड़े किसी मोबाइल नंबर का कोई जिक्र नहीं है.

याचिका में कहा-फोरेंसिक जांच में नहीं मिले कोई आपत्तिजनक सबूत

सह-आरोपी के मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच में भी उसके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सबूत नहीं मिला है. उसके बैंक खाते से कोई लेन-देन नहीं हुआ और उसके पास से कोई नगद राशि भी जब्त नहीं हुई है. उसके खिलाफ कथित सट्टेबाजी की गतिविधियों से जोड़ने वाला कोई मनी ट्रेल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, चैट, ईमेल या कोई अन्य सबूत भी नहीं है.

उसे कई कंपनियों का डायरेक्टर गलत तरीके से दिखाया है. जिन्हें शेल कंपनियां बताया गया है वह कंपनियां वास्तव में हैं और कानून के अनुसार रिटर्न भरती हैं.

'याचिकाकर्ता के खिलाफ पर्याप्त सबूत'

शासकीय अधिवक्ता ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि उचित जांच के बाद याचिकाकर्ता की संलिप्तता को दर्शाने वाली पर्याप्त सामग्री एकत्र की गई थी. चार्जशीट न्यायालय में दायर हो गई है और उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध बनता है.

'ट्रायल के दौरान सबूतों के आधार पर हो जांच'

हाईकोर्ट जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा, "याचिकाकर्ता का तर्क है कि एफआईआर दर्ज होने के दौरान वह दुबई में रहता था और भारत में मौजूद नहीं था. चार्जशीट में बताई गई कंपनियों से उसका कोई संबंध नहीं था और उसके पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई थी. अभियोजन पक्ष की चार्जशीट के अनुसार जांच के दौरान एकत्र किये गये सबूत कथित सट्टेबाजी की गतिविधियों में याचिकाकर्ता की भागीदारी की ओर इशारा करते हैं.

याचिकाकर्ता का कहना है कि वह साल 2020 से दुबई में रह रहा था और मार्च 2020 के बाद भारत नहीं आया था. कथित अपराध ऐसे नहीं हैं कि छापेमारी की जगह पर याचिकाकर्ता की शारीरिक मौजूदगी ही उसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए जरूरी शर्त हो. यह एक ऐसा मामला है जिसकी जांच ट्रायल के दौरान सबूतों के आधार पर की जानी चाहिए."