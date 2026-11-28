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न्यायाधीश का पद सामान्य सरकारी नौकरी नहीं, नहीं मिल सकता आरक्षण, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में एससी-एसटी तथा ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिये जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेष वाई कोगजे तथा जस्टिस विवेक जैन ने खारिज कर दिया. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा "संविधान और वर्तमान न्यायिक व्यवस्था में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आरक्षण अथवा आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान निर्धारित नहीं है."

ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 26 अक्टूबर 2026 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए 07 अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश की गयी है. इसमें से कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से नहीं है, जबकि केवल एक अधिवक्ता अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है. हाई कोर्ट कॉलेजियम ने 13 मई 2026 को सार्वजनिक सूचना, पारदर्शी चयन प्रक्रिया और निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों का पालन किये बिना गोपनीय तरीके से बातचीत और साक्षात्कार किए."

याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का हवाला देते हुए कहा गया "न्यायाधीशों की नियुक्ति में सभी वर्गों और महिला अधिवक्ताओं को समान अवसर मिलना चाहिए. मध्य प्रदेश में वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद से आरक्षित वर्गों के अधिवक्ताओं को अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता और शासकीय अधिवक्ता जैसे महत्वपूर्ण पदों पर पर्याप्त अवसर नहीं मिले हैं." याचिका में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर दोबारा विचार किये जाने तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता एवं समावेशी दिशा-निर्देश जारी किये जाने की राहत चाही गयी.

न्यायाधीशों की नियुक्ति में समीक्षा का दायरा सीमित

याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किये थे. युगलपीठ ने शुक्रवार को जारी अपने आदेश में कहा "हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में न्यायिक समीक्षा का दायरा बेहद सीमित है. अदालत कॉलेजियम की सिफारिश को निरस्त करने या उसे अपनी पसंद के अनुसार दोबारा विचार करने का निर्देश नहीं दे सकती. अनुच्छेद 217 के तहत न्यायाधीश की नियुक्ति में मुख्य रूप से निर्धारित पात्रता और प्रभावी परामर्श की प्रक्रिया की समीक्षा की जा सकती है. इसके तहत उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना और कम से कम दस वर्ष तक हाईकोर्ट में अधिवक्ता रहने जैसी पात्रताएं शामिल हैं."

हाई कोर्ट ने कहा "न्यायाधीश का पद कोई सामान्य सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि उच्च संवैधानिक पद है. इसलिए नियुक्ति के लिए विज्ञापन या औपचारिक आवेदन प्रक्रिया अनिवार्य नहीं है." युगलपीठ ने याचिका को सुनवाई योग्य नही मानते हुए खारिज कर दिया.