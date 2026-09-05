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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा, आजीवन कारावास की सजा निरस्त

जबलपुर : हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किये जाने के खिलाफ दायर की गयी अपील की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट जबलपुर ने तल्ख टिप्पणी की. हाई कोर्ट ने कहा "ट्रायल कोर्ट अपनी जिम्मेदारी ठीक व सावधानी से निभाने में नाकाम रहा." हाई कोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस एके सिंह ने हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा को निरस्त करते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया.

युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा "संवेदनशील मामलों को संभालने के लिए संबंधित ट्रायल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के आदेश से गंभीर सवाल उठ रहे हैं. इसलिए मामले को हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाए, जिससे वह मामले में उचित निर्णय ले सकें."

दमोह ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद

मामले के अनुसार हत्या के अपराध में दमोह जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश उदय सिंह मरावी द्वारा 31 अक्टूबर 2025 को हत्या के अपराध में लोटन लोधी उर्फ नन्ना को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ लोटन लोधी उर्फ नन्ना ने हाई कोर्ट में अपील दायर की. अपील में कहा गया "घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है. परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ी आपस में नहीं मिलने के बावजूद उसे सजा से दंडित किया गया."

मुख्य गवाह के बयान भी अहम

युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया "मुख्य गवाह छोटेलाल अहिरवार का कहना था कि मुन्ना अहिरवार उसके चाचा थे. चाचा और लोटन लोधी 22 मार्च 2024 को अपने घर के चबूतरे पर बैठे थे. चाचा ने उसके 100 रुपये दिए और शराब लाने को कहा. वह दुकान बंद होने के कारण बिना शराब लिये वापस लौट आया और रुपये वापस चाचा को लौटा दिये. इसके बाद चाचा और लोटन लोधी साथ में चले गये. वह घर जाकर खाना खाकर सो गया गया. अगले दिन उसे पता चला कि उनके चाचा लखन सिंह के दरवाजे पर मृत पड़े हुए हैं."