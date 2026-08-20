मध्य प्रदेश में बारिश का रौद्र रूप, छतरपुर हुआ पानी-पानी, कई शहर जल मग्न, आज भी बारी बारिश
बारिश ने मचाई खलबली, नदी- नाले उफान पर, घरों से दुकानों तक सब जगह पानी-पानी, जानें अपने शहर का हाल. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 7:24 AM IST|
Updated : August 20, 2026 at 9:24 AM IST
छतरपुर/भोपाल : मध्य प्रदेश में मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने से जोरदार बारिश का दौर जारी है. राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में जोरदार बारिश दर्ज की गई है. वहीं, छतरपुर में पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने सूखे ताल, तलैयों,नदी,नालों की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है. लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश ने ऐसा रूप दिखाय है कि सूख चुके नदी नाले अब उफान मार रहे हैं और लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं.
छतरपुर हुआ पानी-पानी
कई सड़कें लबालब हैं, कहीं घरो ओर दुकानों में पानी घुस गया है. कई गांव के गांव तालाबों में तब्दील हो गए हैं. बारिश का कोटा पूरा होने में अभी बहुत समय बाकी और ऐसी बारिश की दरकार भी है लेकिन इंद्र देव ने कुछ ऐसा रूप दिखाया है कि लोग अब उसी बारिश से परेशान हो गए हैं. बारिश की तूफानी रफ्तार के सामने छतरपुर की रफ्तार थमती नजर आ रही है. निचले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. वहीं, शहर के मुख्य बाजार में भी पानी घुस गया, जिससे व्यपारियो की भी खासी परेशानी हो रही है. ऐसी ही कुछ स्थिति चंदला इलाके के वार्ड नम्बर 2 में देखने मिली, जहां बारिश का पानी लोगों के अंदर घुस गया और कई कच्चे मकान भी गिर गए.
बारिश में डूबा उर्मिल नदी का पुल
छतरपुर जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत ढडारी अंतर्गत ग्राम कतरवारा में उर्मिल नदी पर बने पुल से ऊपर पानी बह रहा है. बावजूद इसके लोग अपनी ओर अपने बच्चों की जान से खिलवाड़ कर पुल पार कर रहे हैं और बच्चों को पुल पार करवा रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने का डर बना हुआ है. वहीं, जल संसाधन विभाग के अधिकारी राकेश वर्मा ने बताया, '' नदी किनारे रहने वाले लोगों, बकरी चराने वाले और मछली पकड़ने वालों को खासतौर पर सतर्क किया गया है.''
छतरपुर में अब तक इतनी इतनी बारिश
1 जून 2026 से 19 अगस्त 2026 तक छतरपुर शहर में अब तक 404.5 मि.मी बारिश हुई है. तो वहीं लवकुशनगर में
546.0 मि.मी, बिजावर में 392.8 मि.मी., नौगांव में 460.2 मि.मी.,राजनगर में 382.8 मि.मी, गौरिहार में 661.6, बड़ामलहरा में 651.8 मि.मी, बक्स्वाहा में 491.2 मि.मी बारिश हो चुकी है.
आगे और होगी जोरदार बारिश
वहीं, मौसम केंद्र खजुराहो के प्रभारी आरएस परिहार कहते हैं, '' जिले में मानसून की शुरुआत इस बार लेट हुई है. पिछले 5 दिन से रुक रुक कर कही तेज, तो कहीं धीमी बारिश हो रही है. अभी मानसून और रफ्तार पकड़ेगा और बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना. वहीं, चंदला के रहने वाले देशराज साहू कहते हैं, '' लगातार बारिस हो रही है, कई जगह पानी भर गया है पर नगरपरिषद कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, मोहल्ले में बाढ़ आ गई, पानी घरों में घुस गया, कोई देखने वाला नहीं है.
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वहीं, चंदला निवासी राजू कहते हैं, '' लगातार बारिश के कारण मेरा मकान गिर गया है, राशन पानी सब वह गया, कोई मदद के लिए नहीं आया.''
आज भी मध्य प्रदेश में अति भारी बारिश के आसार
मौसम विभाग के मुताबिक 20 अगस्त को भी छतरपुर, दमोह, सागर और पन्ना में अति भारी बारिश हो सकती है. यानी 1 दिन में 8 इंच तक पानी गिरने की संभावना है. इसके साथ ही नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, नर्मदापुरम, कटनी, मैहर, सतना, दतिया, भिंड और रायसेन में भी भारी बारिस की संभावना है.
भोपाल समेत इन शहरों में हल्की से मध्यम बारिश
राजधानी भोपाल के साथ, विदिशा, इंदौर, सीहोर, धार, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, उज्जैन, नीमच, आगर-मालवा, मंदसौर, शाजापुर, देवास, रतलाम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, मुरैना, श्योपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, पांढुर्णा, मऊगंज, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.