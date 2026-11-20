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आ रही आसमानी आफत, तूफानी हवाएं और बारिश मचाएंगी तबाही! कुछ ही घंटों में बदलेगा मौसम

मध्य प्रदेश में चलेंगी तूफानी हवाएं, कई इलाकों में बारिश की संभावना ( Etv Bharat Graphics )

भोपाल : अकवान तूफान का असर मध्य प्रदेश पर भी देखने मिल सकता है. पिछले एक महीने में बंगाल की खाड़ी में उठे इस तीसरे चक्रवाती तूफान का असर फिर मध्य प्रदेश के मौसम पर पड़ेगा. आंध्र प्रदेश व ओडिशा में तबाही मचाने वाली तूफानी हवाएं मध्य प्रदेश तक असर डालेंगी. इसके असर से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ-साथ बारिश हो सकती है. ऐसे में देव उठनी ग्यारस पर मध्य प्रदेश में मावठा की बारिश के आसार बन रहे हैं.

मध्य प्रदेश में चलेंगी तूफानी हवाएं, कई इलाकों में बारिश की संभावना भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के भोपाल केंद्र के मुताबिक शुक्रवार को मध्य प्रदेश के उमरिया, शहडोल, सीधी, सीधी, मऊगंज, अनूपपुर, डिंडोरी, सिवनी, मंडला और बालाघाट में हल्की बारिश हो सकती है. कहीं-कहीं तेज बारिश के साथ तूफानी हवाएं भी चल सकती हैं. मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि प्रदेश के पूर्व हिस्सों में अकवान के असर से 30 से 40 की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, हालांकि, हवाओं और बारिश की इंटेंसिटी इस पर भी निर्भर करती है कि अकवान तूफान किस दिशा में आगे बढ़ता है. एहतियातन मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है.