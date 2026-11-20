आ रही आसमानी आफत, तूफानी हवाएं और बारिश मचाएंगी तबाही! कुछ ही घंटों में बदलेगा मौसम
अकवान तूफान का असर मध्य प्रदेश पर, आंध्र प्रदेश व ओडिशा के साथ एमपी तक दिखेगा तूफानी असर, कई इलाकों में बारिश का अलर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 7:37 AM IST|
Updated : November 20, 2026 at 7:43 AM IST
भोपाल : अकवान तूफान का असर मध्य प्रदेश पर भी देखने मिल सकता है. पिछले एक महीने में बंगाल की खाड़ी में उठे इस तीसरे चक्रवाती तूफान का असर फिर मध्य प्रदेश के मौसम पर पड़ेगा. आंध्र प्रदेश व ओडिशा में तबाही मचाने वाली तूफानी हवाएं मध्य प्रदेश तक असर डालेंगी. इसके असर से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ-साथ बारिश हो सकती है. ऐसे में देव उठनी ग्यारस पर मध्य प्रदेश में मावठा की बारिश के आसार बन रहे हैं.
मध्य प्रदेश में चलेंगी तूफानी हवाएं, कई इलाकों में बारिश की संभावना
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के भोपाल केंद्र के मुताबिक शुक्रवार को मध्य प्रदेश के उमरिया, शहडोल, सीधी, सीधी, मऊगंज, अनूपपुर, डिंडोरी, सिवनी, मंडला और बालाघाट में हल्की बारिश हो सकती है. कहीं-कहीं तेज बारिश के साथ तूफानी हवाएं भी चल सकती हैं. मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि प्रदेश के पूर्व हिस्सों में अकवान के असर से 30 से 40 की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, हालांकि, हवाओं और बारिश की इंटेंसिटी इस पर भी निर्भर करती है कि अकवान तूफान किस दिशा में आगे बढ़ता है. एहतियातन मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है.
न्यूतनम तापमान में दिखेगी बढ़त
मध्य प्रदेश में एक ओर जहां ठंड रफ्तार पकड़ रही तो हवीं, अकवान के असर से आने वाले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में बढ़त देखने मिल सकती है. IMD का अनुमान है कि अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़त होगी, इसके बाद तापमान में फिर 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जाएगी.
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मध्य प्रदेश के साथ इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
आईएमडी के लेटेस्ट बुलेटिन के मुताबिक अकवान तूफान से सबसे ज्याद प्रभावित आंध्र प्रदेश और ओडिशा होंगे. यहां बारिश और तूफान का रेड अलर्ट है. वहीं, इसके बाद तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और में बारिश के आसार हैं. 20 से 22 नवंबर की रात तक इन प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है. इसके कुछ दिन बाद ठंड और रफ्तार पकड़ेगी.
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कैसा रहेगा आज का मौसम?
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज हवा की रफ्तार में हल्की बढ़त देखी जाएगी और इसके साथ धुंध छाने का अनुमान है. दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सिय और न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. 21 नवंबर को प्रदेश के कई शहरों में बादल छाने के साथ मौसम बदल सकता है.