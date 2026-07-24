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मध्य प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट, मानसून के कई सिस्टम एक्टिव, बिजली गिरने की चेतावनी

मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी, 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, मौसम विभाग की किसानों और यात्रियों को विशेष सलाह.

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मध्य प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट (Source: IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 8:08 AM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. मौसम विभाग ने 24 जुलाई के लिए प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, आकाशीय बिजली गिरने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है. इसके अनुसार मालवा, बुंदेलखंड और चंबल अंचल के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश पर एक साथ कई मानसूनी सिस्टम सक्रिय होने के कारण अगले 24 घंटे बेहद अहम रहेंगे. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.

इन जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार 24 जुलाई को अलीराजपुर, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर और पन्ना जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश के अलावा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं. वहीं आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है.

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एमपी में बारिश का बड़ा अलर्ट (Source: Bhopal meteorological department)

भोपाल-इंदौर समेत कई शहरों में भी बरसेंगे बादल

भारी बारिश वाले जिलों के अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, धार, बैतूल, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और खरगोन सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है. कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश और वज्रपात की स्थिति बन सकती है. इस दौरान मौसम विभाग ने किसानों और यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है.

तीन मानसूनी सिस्टम से बढ़ी बारिश की गतिविधियां

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार इस समय प्रदेश के ऊपर एक साथ तीन प्रमुख मौसमी तंत्र सक्रिय हैं. मानसून ट्रफ जैसलमेर, कोटा, गुना, दमोह और डाल्टनगंज होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है. इसके साथ ही उत्तर-पूर्व अरब सागर से मणिपुर तक एक ईस्ट-वेस्ट शियर जोन मध्य प्रदेश के ऊपर से गुजर रहा है. वहीं दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण लगातार नमी मिल रही है. इन सभी सिस्टम के संयुक्त असर से प्रदेश में व्यापक बारिश हो रही है."

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मध्य प्रदेश में 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं (ETV Bharat)

25 जुलाई से कम होगी बारिश की तीव्रता

मौसम केंद्र के अनुसार 25 जुलाई से बारिश की तीव्रता धीरे-धीरे कम होने लगेगी. इस दिन केवल धार और रतलाम जैसे कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना रहेगी, जबकि बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है. वहीं 26 और 27 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में केवल छिटपुट बारिश होने के आसार हैं. हालांकि गरज-चमक और बिजली गिरने की घटनाएं पूरी तरह खत्म नहीं होंगी.

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अब भी औसत से कम है मानसूनी बारिश

प्रदेश में हाल के दिनों में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन पूरे मानसून सीजन की बात करें तो अभी भी औसत से करीब 10 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में लगभग 6 प्रतिशत और पूर्वी मध्य प्रदेश में 13 प्रतिशत वर्षा की कमी बनी हुई है. मौसम विभाग का मानना है कि वर्तमान बारिश का दौर इस कमी को काफी हद तक पूरा कर सकता है. हालांकि, अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना भी नहीं है.

बारिश और बिजली के दौरान बरतें ये सावधानियां

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें. तेज बारिश में जलभराव वाले रास्तों, पुलों और रपटों को पार करने की कोशिश न करें. गरज-चमक के समय खुले मैदान, पेड़ों के नीचे या कच्चे ढांचों के पास खड़े होने से बचें. वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें और मौसम से जुड़े ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें, ताकि किसी भी आपात स्थिति से सुरक्षित रहा जा सके.

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