ETV Bharat / state

क्या पूरी तरह शुद्ध है आपका गोल्ड? हॉलमार्किंग ज्वेलरी खरीदने से पहले जरूर देखें 3 निशान

सोने की शुद्धता पर सवाल ( ETV Bharat )

भोपाल: शादी-विवाह समारोह आदि के लिए आप सोने की ज्वेलरी खरीद रहें हैं, तो एक बार इसकी अच्छे से परख आप खुद ही कर लें, क्योंकि प्रदेश की ज्वेलरी शॉप पर सोने की ज्वेलरी की सैंपलिंग का जिम्मा भारतीय मानक ब्यूरो के सिर्फ 24 कर्मचारी-अधिकारी के भरोसे ही है. बीआईएस के अधिकारियों के मुताबिक एक दिन में उनके द्वारा तीन से चार ज्वेलरी शॉप पर ही सैंपलिंग की जाती है, जबकि प्रदेश में हॉलमार्किंग वाले 19 जिलों में ज्वेलरी शॉप की संख्या ही करीबन साढ़े तीन हजार से ज्यादा है. इस लिहाज से हिसाब लगाया जाए तो एक बार सैंपलिंग के बाद उसका नंबर करीबन ढाई साल बाद आ सकता है.

CAG ने उठाए सवाल

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने अपनी एक ड्राफ्ट रिपोर्ट में सरकारी संस्था भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा पंजीकृत ज्वेलर्स की दुकानों की जांच को लेकर सवाल खड़े किए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बीआईएस की यह जिम्मेदारी है कि वह साल में कम से कम एक बार पंजीकृत ज्वैलर्स की दुकानों पर जाकर यह निर्धारित करें कि वहां वाकई मानक के अनुसार शुद्ध सोने की ज्वेलरी बेची जा रही है. भोपाल शाखा के निदेशक ने दी जानकारी (ETV Bharat) रिपोर्ट में सामने आया है कि बीते 5 सालों के दौरान बीआईएस 80 फीसदी से ज्यादा रजिस्टर्ड ज्वेलर्स की दुकान में जांच करने ही नहीं पहुंचा. देश भर की बीआईएस से रजिस्टर्ड लाइसेंसधारी ज्वैलर्स की संख्या साल 2024-25 में 28 हजार 865 थी, लेकिन बीआईएस के अधिकारी कर्मचारियों ने सिर्फ 5 हजार 444 दुकानों की ही जांच की है. भारतीय मानक ब्यूरो का ऑफिस (ETV Bharat) मध्य प्रदेश में हालात अलग नहीं इस मायने में मध्य प्रदेश की स्थिति भी अलग नहीं है. भारतीय मानक ब्यूरो के भोपाल शाखा के निदेशक और सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद रिजवान बताते हैं कि "मध्य प्रदेश में 19 जिलों में हॉलमार्किंग वाली सोने की ज्वेलरी ही बेची जा सकती है. इन 19 जिलों में हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है. इनमें बालाघाट, भोपाल, भिंड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, देवास, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मुरैना, नीमच, रतलाम, रीवा, सतना, उज्जैन, सागर, विदिशा जिले शामिल हैं. आखिर शादियों से पहले क्यों गिर रहे ज्वैलरी के दाम? 10 महीने में सोना 30 तो चांदी 60 प्रतिशत टूटी दूसरी बार सैंपल लेने में दुकान का नंबर दो साल बाद आता है मध्य प्रदेश के इन शहरों में करीबन 3500 ज्वेलरी शॉप हैं. प्रदेश के इन जिलों में अब बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी नहीं बेची जा सकती. ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित ज्वैलर्स पर कार्रवाई की जा सकती है, इसमें 1 लाख रुपए तक के जुर्माने और छह माह तक की सजा का प्रावधान है. हालांकि देखा जाए तो ज्वेलरी शॉप पर हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी बेची जा रही है या नहीं, इसके लिए बीआईएस को इन दुकानों की जांच करनी होती है, लेकिन प्रदेश की इन दुकानों का जिम्मा सिर्फ 24 सीनियर साइंटिस्ट और कर्मचारियों के भरोसे है. एमपी के 19 जिलों में हॉलमार्किंग (ETV Bharat Info) बीआईएस की भोपाल शाखा में पदस्थ यह कर्मचारी अधिकारी समय-समय पर ज्वेलरी शॉप से सैंपल कलेक्ट करते हैं. मोहम्मद रिजवान ने बताया कि एक दिन में 3 से 4 दुकानों से सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं. हालांकि इस तरह से देखा जाए तो एक साल में 247 वर्किंग डे के हिसाब से एक ज्वेलरी शॉप से दूसरी बार सैंपल कलेक्ट करने के लिए उसका नंबर ही करीबन दो साल बाद आएगा. अधिकारी बोले लोग नहीं करते शिकायत भारतीय मानक ब्यूरो भोपाल शाखा के निदेशक मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि आमतौर पर सोने की ज्वेलरी को लेकर लोग शिकायत ही नहीं करते, हालांकि उन्होंने इसे गोपनीय आंकड़ा बताते हुए यह बताने से इंकार कर दिया कि बीते एक साल में उनके पास कितने खरीददारों ने सोने की ज्वेलरी में गड़बड़ी की शिकायत की है. वे कहते हैं कि जब भी शिकायत आती है तो जांच के बाद शिकायत की जाती है. हाल ही में सागर में एक ज्वेलर्स पर कार्रवाई की गई है. उनके द्वारा बिना हॉलमार्क के सोने की ज्वेलरी बेची जा रही थी, जबकि सागर अब हॉलमार्क वाले शहरों में शामिल हो गया है. चांदी हॉलमार्क के 3 निशान (ETV Bharat)