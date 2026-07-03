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गुजरात ATS ने देवास से संदिग्ध आतंकी को किया गिरफ्तार, जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़े होने का संदेह

इन 8 संदिग्धों में से एक आरोपी को देवास से गिरफ्तार किया गया है. इसकी पहचान बिलाल दुर्रानी उर्फ मोहम्मद अमर घाघा उर्फ अबू दुजाना उर्फ अबू सूफियान के रूप में की गई है. यह देवास के वारसी नगर क्षेत्र का रहने वाला है. जांच एजेंसियों का दावा है कि ये संदिग्ध गुजरात में संगठन का नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे. फिलहाल सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है.

देवास/भोपाल: गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) ने एक बड़े आतंकवाद विरोधी अभियान में मध्य प्रदेश और गुजरात के विभिन्न स्थानों पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने के संदेह में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है.

गुजरात एटीएस पिछले 2 दिनों से जैश ए मोहम्मद संगठन के एक संदिग्ध आतंकवादी 20 साल के बिलाल दुर्रानी को पकड़ने के लिए देवास में डेरा डाली हुई थी. इस संदिग्ध आतंकवादी को पकड़ने के लिए गुजरात एटीएस और देवास की लोकल नाहर दरवाजा थाना पुलिस ने जाल बिछाकर शुक्रवार को उसके घर वारसी नगर से गिरफ्तार कर लिया. गुजरात एटीएस ने बिलाल दुर्रानी को गिरफ्तार कर पंचनामा बनाया और परिजनों को सूचना पत्र देकर टीम गुजरात रवाना हो गई.

संदिग्ध आतंकियों के नेटवर्क को खंगालने में जुटी सुरक्षा एजेंसियां (ETV Bharat)

जैश ए मोहम्मद संगठन के मैसेज शेयर और फॉलो करने का आरोप

गुजरात एटीएस का आरोप है कि बिलाल दुर्रानी जैश ए मोहम्मद संगठन के संवेदनशील मैसेज वीडियो शेयर और फॉलो करता था और उस एकाउंट को यहां हेंडल करता था. जानकारी के अनुसार आरोपी का परिवार शहर के वारसी नगर इलाके में रहता है. इसके पिता साल 1997 में गुजरात से आकर देवास में बस गए थे. उसे गिरफ्तार कर पंचनामा बनाकर परिजनों को सूचना पत्र देकर गुजरात रवाना हो गए है।

गुजरात और मध्य प्रदेश से 8 संदिग्ध गिरफ्तार

गुजरात एटीएस मध्य प्रदेश एटीएस के सहयोग से मध्य प्रदेश और गुजरात के कई जिलों में एक साथ छापेमार कार्रवाई की. इस अभियान में कुल 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है. प्रारंभिक जांच के अनुसार, इन पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिए नेटवर्क तैयार करने और नए लोगों को जोड़ने की कोशिश करने का आरोप है.

गुजरात और मध्य प्रदेश से 8 संदिग्ध गिरफ्तार (ETV Bharat)

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अहमद अब्दुल्ला गाजीवाला उर्फ अबू जुबेदा (19), इब्राहिम मोहम्मद हुसैन गागा उर्फ अबू हमजा (30), मुदस्सिर अब्दुल्ला गाजीवाला उर्फ अबू आया (22), जकारिया दुर्रानी उर्फ मोहम्मद अम्मार (21), मुफ्ती फैजान उस्मान उर्फ मुफ्ती साहब (40), मोहम्मद अमीन शेरा उर्फ अमीन पालनपुरी (21), अब्दुल रहमान शेख उर्फ अबू अनीशा (21) और बिलाल दुर्रानी उर्फ अबू जिंदाल (21) शामिल हैं.

संदिग्ध आतंकियों के नेटवर्क को खंगालने में जुटी सुरक्षा एजेंसियां

सुरक्षा एजेंसियां अब आरोपियों के संभावित आतंकी नेटवर्क, स्थानीय संपर्कों, डिजिटल गतिविधियों और वित्तीय लेनदेन की गहन जांच कर रही हैं. जांच मे यह पता लगाना है कि इनका नेटवर्क कितना व्यापक था और क्या किसी बड़ी साजिश की तैयारी की जा रही थी. सुरक्षा एजेंसियां सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है. सुरक्षा एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि इनके तार किन लोगों से जुड़े थे और क्या इनके नेटवर्क का इस्तेमाल देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था.