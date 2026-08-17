मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों को एकसाथ मिलेगा बोनस और किस्त, रक्षाबंधन की खुशियां होगी डबल
मध्य प्रदेश सरकार ने कर ली रक्षाबंधन तोहफे की तैयारी, लाड़ली बहनों को मिलेगा राखी का शगुन, मोहन यादव 39वीं किस्त के साथ देंगे बोनस. भोपाल से ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 2:30 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 2:42 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश की सवा करोड़ लाडली बहनों को मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार रक्षाबंधन त्योहार का शगुन देने जा रही है. यह शगुन की राशि प्रदेश की लाड़ली बहनों को हर माह मिलने वाली 1500 रुपए की राशि के अतिरिक्त होगी. राज्य सरकार ने रक्षाबंधन के शगुन की राशि और इसे जारी करने की तारीख तय कर दी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 19 अगस्त को मैहर में आयोजित कार्यक्रम में लाड़ली बहनों के खातों में शगुन की राशि के रूप में 250 रुपए जारी करेंगे. इसके अलावा ही राज्य सरकार योजना की 39वीं किस्त की राशि के रूप में 1500 रुपए की राशि भी जारी करेगी.
इस माह खातों में आएंगे 1750 रुपए
लाड़ली बहना योजना के तहत प्रदेश सरकार प्रदेश की सवा करोड़ महिला हितग्राहियों को हर माह 1500 रुपए की राशि जारी करती है. मोहन यादव सरकार अब तक इस योजना की 38वीं किस्त जारी कर चुकी है. इन किस्तों के रूप में अभी तक लाड़ली बहनों के खातों में 61 हजार करोड़ रुपए की राशि पहुंच चुकी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 19 अगस्त को इस योजना की 39वीं किस्त जारी करेंगे.
हालांकि अगस्त माह में रक्षाबंधन का त्योहार होने की वजह से राज्य सरकार इस बार महिलाओं को शगुन की राशि भी देगी. यह राशि 250 रुपए शगुन के रूप में होगी. इस तरह इस बार महिला हितग्राहियों के खातों में 1500 रुपए के अलावा 250 रुपए की राशि भी पहुंचेगी. मोहन यादव सरकार यह तीसरा मौका होगा, जब वह रक्षाबंधन पर शगुन की राशि देने जा रहे हैं. जबकि उनसे पहले एक बार तत्कालीन सीएम शिवराज सरकार ने 250 रुपए के शगुन की राशि दी थी.
चौथी बार शगुन की राशि देने जा रही बीजेपी सरकार
2023 के विधानसभा चुनाव के पहले राज्य सरकार ने प्रदेश में लाड़ली बहना योजना की शुरूआत की थी. शुरूआत में इस योजना में 1000 रुपए की राशि प्रतिमाह दी जा रही थी. साल 2023 पूर्व में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगस्त 2023 में जंबूरी मैदान में कार्यक्रम कर लाड़ली बहनों के खातों में 250 रुपए का विशेष शगुन की राशि डाली थी. इसके अलावा मासिक राशि के रूप में दी जाने वाली 1 हजार रुपए की राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए किए जाने का ऐलान किया था.
साल 2024 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रक्षाबंधन के शगुन के रूप में 1250 रुपए की नियमित किस्त के अलावा 250 रुपए की राशि रक्षाबंधन के शगुन के रूप में दी थी. फिर साल 2025 में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 7 अगस्त 2025 को लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन के शगुन की राशि के रूप में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की थी.
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सरकार कराने जा रही अध्ययन
उधर राज्य सरकार प्रदेश की सवा करोड़ बहनों के खातों में पहुंचने वाली योजना की राशि से आ रहे सामाजिक-आर्थिक बदलावों का अध्ययन भी कराने जा रही है. राज्य सरकार इस योजना के तहत लगभग हर माह 1800 करोड़ रुपए की राशि जारी कर रही है. प्रदेश में अब तक लाड़ली बहनों के खातों में 61 हजार रुपए की राशि पहुंच चुकी है. अब सरकार अध्ययन कराने जा रही है कि इस राशि से महिलाओं के जीवन में किस तरह का सामाजिक आर्थिक बदलाव आया है. प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग महिलाएं किस तरह कर रही हैं और उनके दूसरे स्वरोजगार की दिशा में इससे कितनी मदद मिली है.