सवालों में मध्य प्रदेश की ई-टोकन व्यवस्था, किसानों के लिए क्यों बन गई थी काल
मध्य प्रदेश में ई-टोकन व्यवस्था से मूंग खरीदी ने किसानों को आंदोलन के लिए कर दिया था मजबूर, रतलाम संवाददाता दिव्यराज राठौर से जानते हैं क्या है ई-टोकन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 6:26 PM IST
रतलाम: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों के आंदोलन के बाद देर रात मोहन यादव सरकार ने 60 प्रतिशत मूंग की खरीदी करने और ई टोकन व्यवस्था को फिलहाल रोकने का निर्णय लिया है. इसके बाद किसान संगठनों ने अपना आंदोलन वापस लिया है. दरअसल, मध्य प्रदेश में किसान ई टोकन व्यवस्था लागू किए जाने के बाद खरीफ सीजन की फसलों के लिए खाद लेने के लिए परेशान हो रहे थे.
ई टोकन जनरेट नहीं होने, फार्मर आईडी नहीं होने एवं सीमित मात्रा में खाद मिलने की वजह से किसानों के लिए यह नई व्यवस्था परेशानी का सबब बन गई थी. जिसकी नाराजगी भोपाल में हुए किसान आंदोलन के दौरान भी किसानों ने व्यक्त की है. आईए जानते हैं क्या है यह टोकन व्यवस्था.
क्या है यह ई टोकन व्यवस्था
दरअसल, किसानों को खाद के लिए लाइन नहीं लगाना पड़े, इसलिए ई विकास प्रणाली के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खाद वितरण के लिए ई टोकन व्यवस्था लागू की गई थी. जिसके अंतर्गत किसानों को खाद वितरण के लिए उनके फार्मर आईडी में दर्ज रकबे और फसल के रिकार्ड अनुसार निकटतम खाद वितरण केंद्र से खाद उपलब्ध करवाया जाता था. इसके लिए किसान खुद अपने फोन अथवा एमपी ऑनलाइन किओस्क पर पहुंचकर अपना ई टोकन जनरेट करवा सकते थे. ई टोकन में किसान द्वारा बोई गई फसल के अनुसार अनुशंसित मात्रा में खाद दिए जाने का प्रावधान किया गया था.
ई टोकन व्यवस्था से किसानों को क्या परेशानी
भोपाल में प्रदर्शन में शामिल हुए किसान संगठन के डीपी धाकड़ ने बताया कि "पोर्टल ठीक से काम ही नहीं कर रहा है. कभी ओटीपी नहीं आता है, तो कभी किसानों की फार्मर आईडी ही नहीं बनी है. यदि ई टोकन जनरेट हो भी गया तो किसानों को 40 किमी दूर दो और तीन बोरी खाद लेने के लिए जाना पड़ता है. रतलाम जिले की बात करें तो 40% किसानों के फार्मर आईडी ही नहीं बने हैं. कई किसानों के संयुक्त खाते हैं और कई किसानों की जमीनों के प्रकरण राजस्व न्यायालय और अन्य कोर्ट में प्रचलित है.
जिनकी फार्मर आईडी ही नहीं बन रही है. ऐसे कई किसान ई टोकन ही जनरेट नहीं करवा पा रहे हैं. ऐसे में अपनी फसल के लिए किसान खाद कहां से लाएगा." किसान नेता राजेश पुरोहित ने बताया कि "उनके द्वारा लीज पर लेकर 20 बीघा जमीन में खेती की जा रही है. जिसके लिए उन्हें खाद की आवश्यकता है, लेकिन उनकी फार्मर आईडी में मात्र दो एकड़ जमीन ही दर्ज है. ऐसी स्थिति में शेष फसल के लिए खाद की व्यवस्था कैसे होगी."
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बहरहाल पारदर्शिता और किसानों को सरलता से खाद उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ई टोकन व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन इस व्यवस्था में आ रही व्यावहारिक और तकनीकी दिक्कतों की वजह से किसानों को सुविधा के बजाय असुविधा हो रही है. यही वजह है कि किसान इस नई ई टोकन व्यवस्था से नाखुश है. वहीं, किसानों के द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद बुधवार देर रात मध्य प्रदेश सरकार ने ई टोकन व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है. नई व्यवस्था के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है. जो खाद वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव देगी.