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मध्य प्रदेश सरकार चेक करेगी अधिकारी-कर्मचारियों की अटेंडेंस, मंत्रालय में होगा फेस रिकग्निशन

मंत्रालय में फेस रिकग्निशन बताएगा हाजिरी ( Getty Image )

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्रालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और उन्हें तय समय पर कार्यालय बुलाने की तैयारी कर ली है. इसके लिए फेस रिकग्निशन आधारित हाजिरी प्रणाली यानि अटेंडेंस लागू की जा रही है. वहीं तय समय और कौन अधिकारी-कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंचे, इसकी निगरानी करने के लिए वल्लभ भवन के साथ सतपुड़ा और विंध्यांचल भवन में 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जा रहे हैं. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों और अधिकारियों के ऑनलाइन पंजीयन का रोस्टर जारी किया है.

रोस्टर जारी, 15 से 30 अक्टूबर तक होगा पंजीयन