मध्य प्रदेश सरकार चेक करेगी अधिकारी-कर्मचारियों की अटेंडेंस, मंत्रालय में होगा फेस रिकग्निशन
मध्य प्रदेश सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की अटेंडेस को लेकर उठाया नया कदम, मंत्रालय में लगेगी फेस रिकग्निशन मशीन, 100 से ज्यादा CCTV से होगी निगरानी. भोपाल से विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 1:32 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 2:25 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्रालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और उन्हें तय समय पर कार्यालय बुलाने की तैयारी कर ली है. इसके लिए फेस रिकग्निशन आधारित हाजिरी प्रणाली यानि अटेंडेंस लागू की जा रही है. वहीं तय समय और कौन अधिकारी-कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंचे, इसकी निगरानी करने के लिए वल्लभ भवन के साथ सतपुड़ा और विंध्यांचल भवन में 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जा रहे हैं. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों और अधिकारियों के ऑनलाइन पंजीयन का रोस्टर जारी किया है.
रोस्टर जारी, 15 से 30 अक्टूबर तक होगा पंजीयन
सामान्य प्रशासन विभाग की अधीक्षण शाखा ने मंत्रालय के तीनों भवनों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के ऑनलाइन पंजीयन के लिए अक्टूबर का तिथिवार रोस्टर जारी किया है. इसके तहत 15 से 30 अक्टूबर के बीच अलग-अलग तिथियों में पंजीयन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. वल्लभ भवन के विभिन्न कक्षों के अलावा विंध्याचल भवन के सी-विंग और सतपुड़ा भवन के पेंशन विभाग में तकनीकी टीमों की मौजूदगी में पंजीयन किया जा रहा है. इस व्यवस्था के तहत कर्मचारियों की पहचान के आधार पर उपस्थिति दर्ज होगी. अधिकारियों का कहना है कि सरकार का उद्देश्य कार्यालयों में समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के साथ प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाना है.
कर्मचारी संघ ने किया स्वागत, रखी समान नियम की शर्त
इस मामले में तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ भोपाल के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि "अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर कार्यालय लाने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का संगठन स्वागत करता है. सरकारी सेवकों का समय पर कार्यालय पहुंचना और निर्धारित समय तक काम करना उनकी जिम्मेदारी है. इससे आम लोगों के काम समय पर पूरे हो सकेंगे.
हालांकि तिवारी ने स्पष्ट किया कि अनुशासन की यह व्यवस्था केवल छोटे कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. मंत्रालय से लेकर जिलों तक पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों पर भी यही नियम समान सख्ती से लागू होना चाहिए. जब सभी सरकारी सेवकों के लिए समय पर कार्यालय पहुंचना जरूरी है, तो पद के आधार पर किसी को छूट नहीं मिलनी चाहिए."
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छोटे कर्मचारियों पर ही न गिरे कार्रवाई की गाज
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने या काम में लापरवाही के मामलों में अक्सर निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी कार्रवाई के दायरे से बाहर रह जाते हैं. फेस रिकग्निशन से हाजिरी की व्यवस्था तभी प्रभावी होगी, जब इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा. संघ ने डिजिटल हाजिरी व्यवस्था में सहयोग का भरोसा जताया है, लेकिन साथ ही मांग की है कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर एक जैसी जवाबदेही तय हो.