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दिवाली से पहले DA का काउंटडाउन शुरु! मोहन सरकार की कर्मचारियों पर 1200 करोड़ की धनवर्षा

मोहन यादव देंगे कर्मचारियों को दीपावली गिफ्ट ( ETV Bharat )

भोपाल: केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद प्रदेश की मोहन यादव सरकार भी अब अपने कर्मचारियों का डीए यानि महंगाई भत्ता बढ़ाने जा रही है. इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है. राज्य सरकार अगली कैबिनेट की बैठक में इसका ऐलान कर सकती है. माना जा रहा है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के डीए में 5 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है, हालांकि प्रदेश के कर्मचारियों की दीपावली के पहले होने वाली कैबिनेट की बैठक के निर्णयों पर नजर है.

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 58 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केन्द्रीय कर्मचारियों को 63 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. महंगाई भत्ता बढ़ने से राज्य के कर्मचारी अधिकारियों को 650 रुपए से 7500 रुपए तक की सैलरी में बढ़ोत्तरी होगी.