दिवाली से पहले DA का काउंटडाउन शुरु! मोहन सरकार की कर्मचारियों पर 1200 करोड़ की धनवर्षा
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है बड़ी सौगात, मोहन यादव बढ़ाएंगे महंगाई भत्ता, जानिए कितना मिलेगा DA. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 11:32 AM IST
भोपाल: केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद प्रदेश की मोहन यादव सरकार भी अब अपने कर्मचारियों का डीए यानि महंगाई भत्ता बढ़ाने जा रही है. इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है. राज्य सरकार अगली कैबिनेट की बैठक में इसका ऐलान कर सकती है. माना जा रहा है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के डीए में 5 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है, हालांकि प्रदेश के कर्मचारियों की दीपावली के पहले होने वाली कैबिनेट की बैठक के निर्णयों पर नजर है.
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 58 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केन्द्रीय कर्मचारियों को 63 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. महंगाई भत्ता बढ़ने से राज्य के कर्मचारी अधिकारियों को 650 रुपए से 7500 रुपए तक की सैलरी में बढ़ोत्तरी होगी.
केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा
दीपावली के पहले केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा दे चुकी है. केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोत्तरी होने के बाद यह 63 फीसदी हो गया है. मध्य प्रदेश के कर्मचारी अब केन्द्रीय कर्मचारियों से 5 फीसदी पीछे हो गए हैं. प्रदेश के कर्मचारियों का जनवरी 2026 से 2 फीसदी और जुलाई से 3 फीसदी महंगाई भत्ता लंबित है. उम्मीद जताई जा रही है कि दीपावली के पहले राज्य सरकार 5 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है.
1200 करोड़ का आर्थिक बोझ बढ़ेगा
5 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने से राज्य सरकार पर 752 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा. जनवरी से अक्टूबर तक की ऐरियर की राशि सहित सरकार पर 1200 करोड़ का आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा. उधर कर्मचारियों को 3 नवंबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक का इंतजार है. कर्मचारी उम्मीद जता रहे हैं कि कैबिनेट में सरकार राहत दे सकती है.
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4 नवंबर से आंदोलन की तैयार
उधर, महंगाई भत्ता न बढ़ाए जाने को लेकर अब कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय किया है. मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने 4 नवंबर से धरना प्रदर्शन का फैसला किया है. कर्मचारी संघ के पदाधिकारी उमाशंकर तिवारी के मुताबिक "कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के हक के लिए भी धरना प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जबकि यह बिना मांगे ही दिया जाना चाहिए. कर्मचारी संगठन के मुताबिक कई संवर्ग में पिछले महंगाई भत्ते की ऐरियर की राशि का भी भुगतान कई जिलों में नहीं हो पाया है. पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मुख्य सचिव और वित्त विभाग को पत्र लिखकर लंबित 2 और 3 फीसदी महंगाई भत्ते का भुगतान किए जाने की मांग कर चुकी है.''