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सरकार की टेंशन बढ़ाएंगे कर्मचारी, रक्षाबंधन से पहले DA DR बना मुद्दा, मंत्रालय घेराव की तैयारी

मध्य प्रदेश में पिछले 7 महीने से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं मिलने से कर्मचारियों में बढ़ी नाराजगी. सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी.

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रक्षाबंधन से पहले महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 5:55 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: रक्षाबंधन से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता और मंहगाई राहत देने का मुद्दा अब बड़ा होता जा रहा है. 7 महीने से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं मिलने से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 10 अगस्त तक सरकार ने लंबित मांगों पर फैसला नहीं लिया तो 18 अगस्त को राज्य मंत्रालय पर प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा. ऐसे में किसानों के बाद कर्मचारियों का आंदोलन भी सरकार की टेंशन बढ़ा सकता है.

रक्षाबंधन से पहले महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा, "प्रदेश के करीब 7.50 लाख कार्यरत और 4.50 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी पिछले 7 महीने से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का इंतजार कर रहे हैं. कर्मचारियों की मांग है कि 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत की जाए. केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका लाभ दे चुकी है तथा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी संशोधित दर का भुगतान किया जा चुका है."

18 अगस्त को मंत्रालय के घेराव की तैयारी (ETV Bharat)

बढ़ती महंगाई से बिगड़ा कर्मचारियों का बजट

कर्मचारी संघ का कहना है कि बीते 7 महीनों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 89 रुपये और पेट्रोल के दाम में लगभग 9 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. खाद्य पदार्थों की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं, जिससे कर्मचारियों का मासिक बजट प्रभावित हुआ है. संघ का आरोप है कि महंगाई के बावजूद सरकार ने करीब 450 करोड़ रुपये की बचत के लिए कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोक रखा है.

सरकार की टेंशन बढ़ा सकती हैं ये मांगें

बता दें कि महंगाई भत्ते के अलावा कर्मचारी संगठन कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने, अनुकंपा नियुक्ति में सीपीसीटी की अनिवार्यता समाप्त करने तथा नव नियुक्त कर्मचारियों के लिए 70-80-90 प्रतिशत वेतन व्यवस्था खत्म करने की भी मांग कर रहे हैं. संगठन का कहना है कि इन मांगों पर लंबे समय से सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है.

18 अगस्त को मंत्रालय के घेराव की तैयारी

संघ ने साफ किया है कि यदि 10 अगस्त तक मांगों पर आदेश जारी नहीं हुए तो 18 अगस्त को भोपाल में राज्य मंत्रालय का घेराव किया जाएगा. संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अतुल मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष विजय रघुवंशी, संरक्षक शिव शंकर रजक, मोहन अय्यर, महामंत्री उमाशंकर तिवारी, रत्नेश मिश्रा तथा जिला अध्यक्ष भोपाल मोहम्मद सलीम आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं. कर्मचारियों का कहना है कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो यह प्रदर्शन प्रदेशव्यापी आंदोलन का रूप ले सकता है.

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