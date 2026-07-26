करोड़ों की व्यवस्था जवाब दे गई! ग्वालियर बस स्टैंड बदहाली का शिकार, बदबू-गंदगी से यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें
ग्वालियर में बस स्टैंड पर अनियमितताएं, आसपास पसरी गंदगी, भीषण गर्मी में पेयजल और पंखे के बगैर यात्री हो रहे परेशान. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 8:41 AM IST|
Updated : July 26, 2026 at 9:10 AM IST
ग्वालियर: मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही प्रदेश में एक बार फिर सरकारी बसों का दौर लाने की तैयारी कर रही है. सरकारी बस शुरू होने से यात्रियों पर किराये का बोझ कम होगा. लेकिन अधिक किराये के अलावा भी यात्रियों को कई अन्य मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. प्रदेश के दतिया, शिवपुरी, अशोक नगर, इंदौर और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के लिए बसों का आवागमन चन्द्रबदनी नाका स्थित झांसी रोड बस स्टैंड से होता है. यहां बस स्टैंड पर जनसुविधाओं का सीधा अभाव लोगों को झेलना पड़ रहा है.
भीषण उमस में शोपीस पंखे
ईटीवी भारत की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो कई तरह की कमियां साफ दिखाई दे रही थी. बरसात और उमस के बीच कुछ लोग एक टीनशेड वाले बस स्टैंड के खुले प्रतीक्षालय में बैठे थे. जहां हर तरफ गंदगी पसरी थी. इस वेटिंग एरिया में पानी और हवा की कोई व्यवस्था नहीं थी. बस स्टैंड में पंखे तो 6 लगे थे लेकिन सभी के बिजली तार कटे हुए थे.
गंदगी में बैठने को मजबूर यात्री
ग्वालियर से टीकमगढ़ जाने के लिए दो घंटे से प्रतीक्षालय में बैठी बुजुर्ग राजाबेटी ने बताया, "मैं अपने घर टीकमगढ़ जा रही है. बस स्टैंड पर काफी गंदगी हैं. बरसात की वजह से जगह-जगह कीचड़ हो गई है. अब बस से उतरने की भी स्थिति नहीं बन रही. स्टैंड में लगे पंखे भी शोपीस की तरह टंगे हुए हैं."
बदबू और गंदगी से बेहाल स्टैंड
अपने 3 बच्चों को लेकर उत्तर प्रदेश के चीनोर जा रहे पिंटू ने बताया, "बस स्टैंड पर अव्यवस्थाएं बहुत हैं. काफी दिक्कतें हैं. यहां पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है. छोटे बच्चों को पीने के लिए पानी की बॉटल खरीदनी पड़ रही है. बारिश के बाद उमस भी बढ़ गई. यहां लगे पंखे भी नहीं चल रहे हैं. यहां हर तरफ गंदगी दिखाई दे रही है. काफी तेज बदबू है."
अव्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया जाएगा
स्टैंड की बदहाल स्थिति पर जिला परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह कंग ने कहा, "हम मामले की जांच कराएंगे. लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो. इसके लिए शासन और परिवहन विभाग तत्पर है. कहीं कोई गंदगी है तो इसको जल्द ठीक कराया जाएगा."
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ग्वालियर में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ना ही यात्री और ना ही बस ऑपरेटर आईएसबीटी से बसों के संचालन में दिलचस्पी ले रहे हैं. हाल ही में प्रशासन के प्रयास और बस ऑपरेटरों की सहमति पर मुरैना और भिंड रूट पर 10 दिनों के लिए आईएसबीटी से बसों का संचालन ट्रायल किया गया, लेकिन शहर से दूर होने की वजह से यात्री आईएसबीटी तक नहीं पहुंचे. ऐसे में ग्वालियर अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से बसों का लगातार संचालन भी एक बड़ी चुनौती बन चुका है.