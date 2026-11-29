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घर खरीदते समय देखें डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग, मोहन यादव सरकार करने जा रही नई व्यवस्था

घर खरीदते समय देखें डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग ( ETV Bharat )

भोपाल: प्रदेश की किसी कॉलोनी या बड़े अपार्टमेंट में कोई मकान, फ्लैट या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते समय उसकी डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग भी चेक कर सकेंगे. हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की बढ़ती जरूरत को देखते हुए अब बिल्डरों को ही हर मकान में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देना होगा.

इसके लिए राज्य सरकार अब डिजिटल कनेक्टिविटी की शर्त को अनिवार्य करने जा रही है. इसके लिए भूमि विकास नियम 2012 में संशोधन किया जा रहा है. नए नियमों के तहत प्रोजेक्ट तैयार करते समय परियोजनाओं में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नियमों का ध्यान रखना होगा. ऐसे प्रोजेक्ट को प्राधिकरण रेटिंग भी देगी.