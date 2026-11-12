ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में नौकरियों की भरमार! डेढ़ लाख पदों पर डायरेक्ट भर्ती, पुलिस में 45 हजार की जॉइनिंग

भोपाल: मध्य प्रदेश में डेढ़ लाख रिक्त पदों पर भर्ती तेज करने के मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल के निर्देश के बाद प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने मांग की है. प्रदेश सरकार के जिन विभागों में खाली हुए पदों की संख्या ज्यादा है, वहां विशेष अभियान के जरिए ये पद भरे जाएं. इसके अलावा समय सीमा में ये कार्रवाई होना जरुरी है. देरी के साथ रिटायर हुए कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ रिक्त पदों की संख्या फिर बढ़ जाएगी.

असल में मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने कर्मचारियों की अनुकम्पा नियुक्ति सीधी भर्ती विभागीय जांच के साथ पेंडिग प्रमोशन और पेंशन के मामले तेजी से निपटाने के निर्देश दिए हैं. इस समय भी मध्य प्रदेश में अनुकम्पा नियुक्ति के 15 हजार मामले लंबित हैं. और अकेले पुलिस विभाग में 45 हजार से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं.

मध्य प्रदेश सरकार के वे विभाग जिनका सीधा वास्ता आम जनता से होता है, वहां सबसे ज्यादा पद खाली हैं. इनमें पुलिस विभाग में 45 हजार पद खाली हैं. जिसमें से 15 हजार पद तो केवल कॉन्स्टेबल के हैं. इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टर समेत कुल 6310 पद खाली पड़े हैं. इसी तरह से उच्च शिक्षा विभाग में तो हालत ये है कि दो हजार 103 पद मंजूर हैं, लेकिन इनमें से केवल 420 पदों पर ही नियमित शिक्षकों की भर्ती हो पाई है. 80 फीसदी पद खाली पड़े हैं.

मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमा शंकर तिवारी ने कहा है कि, ''प्रदेश शासन के मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने जो कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति सीधी भर्ती विभागीय जांच पदोन्नति और पेंशन प्रकरण को शीघ्र निपटारा अनुकंपा नियुक्ति के विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, उसमें समय सीमा में कार्रवाई होने पर ही कर्मचारियों को लाभ मिल पाएगा.'' उन्होंने कहा कि, ''पदोन्नति और अनुकंम्पा नियुक्ति के पदों को भरने की जो कार्रवाई होती है अगर उसमें समय लगेगा तो कर्मचारियों और अधिकारियों के रिटायरमेंट के साथ और अधिक नए पद खाली हो जाएंगे.''

कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी का कहना है कि, ''गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग में जितने भी पद रिक्त हैं उनके लिए विशेष अभियान चलाया जाए. क्योंकि यह कहीं ना कहीं जनहित आम जनता से जुड़े हुए विभाग हैं. यहां पद रिक्त होने से कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में परेशानी जाती है. आम जनता को शासन की योजनाओं का जो लाभ समय सीमा में मिलना चाहिए वह समय सीमा में मिले. सभी पद भरे होंगे तभी सरकारी काम सुचारू रूप से चलेंगे.''

सीधी भर्ती से डेढ़ लाख पद भरे जाएंगे

मुख्य सचिव श्री वर्णवाल ने पदोन्नति और सेवानिवृति से रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि, ''डेढ़ लाख पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल द्वारा की जाना है. निर्धारित मापदंड अनुसार सभी विभाग रोड मैप बनाकर भर्तीया समय-सीमा में सुनिश्चित करें.''

बैठक में बताया गया कि, पीएससी (Public Service Commission) को 6588 पद पर और कर्मचारी चयन मंडल को 17299 पद पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव भेजे गए हैं. मुख्य सचिव ने अनुशासनात्मक कार्यवाही अंतर्गत विभागीय जांच की भी समीक्षा की और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि समय-सीमा में विभागीय जांच पूर्ण की जाए. मुख्य सचिव ने पेंशन प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण की समीक्षा की और वित्त विभाग को निर्देश दिए कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र आदि अपलोड करने में विभिन्न विभागों के अधीनस्थ अमले को आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए परिपत्र जारी करें.

मुख्य सचिव वर्णवाल ने 2027 में दो राज्य सेवा परीक्षा आयोजित किए जाने के संबंध में भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और विभागाध्यक्षों के साथ समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने अगले साल नियमित पीएससी (Public Service Commission) के अलावा विशेष राज्य सेवा परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं. बैठक में पीएससी के सचिव ने बताया कि, ''नियमित राज्य सेवा परीक्षा 2027 के लिए इस माह के अंतिम सप्ताह तक रिक्तियों संबंधित विज्ञापन, प्रकाशन किया जायेगा और जनवरी 2027 में प्रारम्भिक परीक्षा, जून में मुख्य परीक्षा एवं नवम्बर 2027 में साक्षात्कार आयोजित किए जाने की योजना है.

इसी तरह विशेष राज्य सेवा परीक्षा के लिए मार्च 2027 में रिक्तियों का विज्ञापन मई में प्रारम्भिक परीक्षा, सितम्बर में मुख्य परीक्षा एवं दिसम्बर 2027 में साक्षात्कार आयोजित किए जाने की योजना है.'' मुख्य सचिव श्री वर्णवाल ने सभी विभागों को निर्देश दिए है कि पीएससी के कैलेंडर के दृष्टिगत नियमित पीएससी के लिए 31 दिसम्बर 2026 की स्थिति में संभावित रिक्त पदों की भर्तीयों के प्रस्ताव अनिवार्य रूप से 25 नवम्बर तक भेज दें. उन्होंने विशेष पीएससी के लिए भी वर्ष 2027 में संभावित रिक्तियों का आकलन कर भर्ती के लिए 15 मार्च तक प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं.