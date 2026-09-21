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मध्य प्रदेश में TET बना शिक्षकों के लिए संकट, सरकार को आंदोलन की चेतावनी

यदि पदोन्नति चाहिए -यदि शिक्षक की सेवा अवधि कितनी भी बची हो, लेकिन पदोन्नति के लिए टीईटी की योग्यता जरूरी मानी गई है.

जिनकी 5 साल से ज्यादा सेवा बाकी है- ऐसे शिक्षकों को तय अवधि में टीईटी पास करना होगा. मई 2026 के आदेश के बाद अंतिम समय सीमा 31 अगस्त 2028 है.

जिनकी 5 साल से कम सेवा बची है-टीईटी लागू होने से पहले नियुक्त ऐसे शिक्षक टीईटी पास किए बिना सेवानिवृत्ति तक सेवा में रह सकते हैं, लेकिन उन्हें पदोन्नति के लिए टीईटी जरूरी रहेगा.

टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा है. पहले से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों की नियुक्ति टीईटी व्यवस्था लागू होने से पहले हुई थी. ऐसे में उनका तर्क है कि वर्षों की सेवा के बाद उनके लिए नई परीक्षा को अनिवार्य करना सेवा के बीच में नई शर्त लगाने जैसा है. दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के अपने फैसले में कहा कि आरटीई एक्ट के दायरे में आने वाले स्कूलों के शिक्षकों के लिए टीईटी जरूरी योग्यता है. बाद में मई 2026 में कोर्ट ने इस व्यवस्था को बरकरार रखते हुए टीईटी पास करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी.

भोपाल: मध्य प्रदेश में करीब डेढ़ लाख सरकारी शिक्षकों से जुड़ा टीईटी का मामला अब आंदोलन तक पहुंच गया है. शिक्षक संगठनों ने परीक्षा के विरोध में 27 सितंबर से भोपाल के नीलम पार्क में अनिश्चितकालीन धरना-अनशन का ऐलान किया है. वहीं 25 सितंबर तक मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई है, लेकिन सवाल सिर्फ परीक्षा देने या न देने का नहीं है. इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नौकरी की निरंतरता, पदोन्नति और वर्षों से सेवा कर रहे शिक्षकों की चिंता जुड़ी है.

शिक्षक संगठनों का विरोध केवल परीक्षा के सवाल तक सीमित नहीं है. उनका कहना है कि वर्षों से सेवा कर रहे शिक्षकों को दोबारा पात्रता परीक्षा के दायरे में लाना व्यावहारिक और सेवा-संबंधी समस्या पैदा करता है. भोपाल में होने वाले आंदोलन में टीईटी से मुक्ति के अलावा पुरानी पेंशन, लंबित पदोन्नति, समयमान वेतनमान, पेंशन-ग्रेच्युटी और ई-अटेंडेंस व्यवस्था से जुड़ी मांगें भी उठाई जा रही हैं. इस संबंध में 20 सितंबर को धार में शिक्षकों ने सामूहिक उपवास कर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया.

टीईटी की परीक्षा कब है

मध्य प्रदेश में 2026 की टीईटी प्रक्रिया को लेकर जारी कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 12 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाली है. इसमें करीब 1.5 लाख सेवारत शिक्षकों के प्रभावित होने की संभावना है. वहीं शिक्षकों को 2028 तक टीईटी योग्यता हासिल करने का समय दिया गया है. यानी आंदोलन और परीक्षा के बीच समय का अंतर भी ज्यादा नहीं है. इसी वजह से सितंबर का आंदोलन इस मुद्दे पर निर्णायक चरण माना जा रहा है.

टीईटी परीक्षा से जुड़े तथ्य (ETV Bharat Info)

सरकार और शिक्षकों के बीच टकराव बढ़ा

बता दें कि शिक्षक संगठन मांग कर रहे हैं कि वर्षों से सेवा कर रहे शिक्षकों पर नई पात्रता शर्त न लगाई जाए. उन्हें टीईटी से मुक्ति दी जाए. साथ ही उनकी लंबित पदोन्नतियां की जाए. पुरानी पेंशन और सेवा संबंधी मांगों पर जल्द निर्णय लेने के साथ ई-अटेंडेंस व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग रखी गई है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी को आरटीई एक्ट के तहत शिक्षक की अनिवार्य योग्यता माना है. कोर्ट ने सरकारों को टीईटी नियमित रूप से आयोजित करने, संभव हो तो साल में दो बार परीक्षा कराने की बात भी कही है, ताकि शिक्षकों को योग्यता हासिल करने के पर्याप्त अवसर मिल सके.

क्या टीईटी पास नहीं करने पर नौकरी जाएगी

दरअसल, यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार टीईटी से पहले नियुक्त और 5 साल से ज्यादा सेवा बची होने वाले शिक्षक तय समय में टीईटी पास नहीं करते हैं तो उनकी सेवा जारी रहने पर असर पड़ सकता है. मूल फैसले में ऐसी स्थिति में सेवा छोड़ने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की संभावना बताई गई थी. वहीं 5 साल से कम सेवा वाले शिक्षकों को सेवानिवृत्ति तक सेवा जारी रखने की राहत दी गई है.

अब आगे क्या होगा

25 सितंबर तक शिक्षक संगठनों ने सरकार को मांगों के समाधान की समय सीमा दी है. यदि तब भी निराकरण नहीं हुआ तो 27 सितंबर से भोपाल के नीलम पार्क में अनिश्चितकालीन धरना-अनशन शुरू करने की घोषणा है. बता दें कि मध्यप्र देश में टीईटी परीक्षा 12 अक्टूबर 2026 की आयोजित होने जा रही है.