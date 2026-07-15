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मध्य प्रदेश को मिलेंगे 75 हजार करोड़, मूंग किसानों की टेंशन खत्म, पैकेज मिलते ही धड़ाधड़ होगी खरीदी

मोहन यादव सरकार के लिए संकटमोचक बनेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आएगा 75 हजार करोड़ का बड़ा पैकेज, आसान होगी मूंग खरीदी की राह. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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मध्य प्रदेश को मिलेंगे 75 हजार करोड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 3:38 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी को लेकर किसानों की चिंता लगातार बढ़ रही है. राज्य सरकार ने संसाधनों की कमी और केंद्र से बकाया राशि का हवाला देते हुए खरीदी व्यवस्था में आ रही देरी पर हाथ खड़े कर दिए हैं. ऐसे में अब प्रदेश सरकार की उम्मीद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर टिकी है. माना जा रहा है कि यदि केंद्र से 75 हजार करोड़ रुपए का बकाया पैकेज जारी होता है तो न केवल मूंग खरीदी की राह आसान होगी, बल्कि किसानों से जुड़ी कई योजनाओं को भी गति मिल सकेगी.

मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी पर फंसा मामला

कृषि विकास विभाग के निर्देशानुसार विपणन वर्ष 2026-27 के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी 1 जुलाई से 10 अगस्त 2026 तक होनी है. हालांकि मध्य प्रदेश किसान संघ के प्रांताध्यक्ष सर्वज्ञ दीवान का कहना है कि "केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय पर प्रदेश का 75 हजार करोड़ रुपए का अनुदान बकाया है. इसी वजह से राज्य सरकार ने संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए खरीदी व्यवस्था में देरी की बात कही है."

भावांतर योजना की मांग भी हुई खारिज

राज्य सरकार ने इस बार ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी के लिए केंद्र से भावांतर योजना लागू करने की मांग की थी, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी. इसके बाद अब मोहन सरकार की केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से लगातार चर्चा चल रही है. उम्मीद जताई जा रही है कि बकाया राशि जारी होने के बाद किसानों के हित में जरूरी व्यवस्थाओं को तेजी से लागू किया जा सकेगा.

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मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी पर फंसा मामला (Getty Image)

एमएसपी की सीमा से किसानों को बड़ा नुकसान

सर्वज्ञ दीवान के अनुसार "केंद्र सरकार ने ग्रीष्मकालीन मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,768 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन सरकार केवल कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत ही एमएसपी पर खरीदेगी. शेष 75 प्रतिशत फसल किसानों को खुले बाजार में बेचनी पड़ रही है, जहां मूंग का भाव 6,000 से 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तक ही मिल रहा है. इससे किसानों को प्रति क्विंटल करीब 2,000 से 3,000 रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है."

17 दिनों से आंदोलन, सरकार को चेतावनी

बता दें कि अखिल भारतीय किसान संघ मूंग खरीदी के मुद्दे पर लगातार आंदोलन कर रहा है. दो जिलों में पिछले 17 दिनों से किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है. किसान संगठन का कहना है कि केंद्रीय स्तर पर भी कृषि मंत्रालय से बातचीत चल रही है. यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा.

3.56 लाख किसानों ने कराया पंजीयन

प्रदेश में मूंग की सरकारी खरीदी के लिए 3.56 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है. राज्य के 36 जिलों में मूंग और 28 जिलों में उड़द की खरीदी की व्यवस्था की गई है. प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदी प्रक्रिया संचालित होगी. जबलपुर जिले में ही किसानों की सुविधा के लिए 50 से अधिक खरीदी केंद्र बनाए गए हैं. सरकार का दावा है कि एमएसपी पर खरीदी से किसानों को मंडियों में कम दाम मिलने की समस्या से राहत मिलेगी.

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