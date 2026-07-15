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मध्य प्रदेश को मिलेंगे 75 हजार करोड़, मूंग किसानों की टेंशन खत्म, पैकेज मिलते ही धड़ाधड़ होगी खरीदी

मध्य प्रदेश को मिलेंगे 75 हजार करोड़ ( ETV Bharat )