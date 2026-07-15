ओमान के गोल पोस्ट में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी मारेंगे गोल, हॉकी में मेन्स-वुम्सन दिखाएंगे दम
मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का भारतीय हॉकी टीम में सिलेक्शन, मेन्स टीम से आयुष रजक और करण गौतम,वुमन्स से महक और नौशीन खेलें इंटरनेशनल मैच. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 12:49 PM IST|
Updated : July 15, 2026 at 1:12 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी के खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है. पुरुष वर्ग में आयुष रजक (गोलकीपर) व करण गौतम, जबकि महिला वर्ग में महक परिहार (गोलकीपर) एवं नौशीन नाज़ (फॉरवर्ड) का भारतीय टीम में चयन यूथ हॉकी एशियन चौंपियनशिप 2026 के लिए हुआ है. यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 20 से 25 जुलाई 2026 के बीच ओमान के मस्कट में आयोजित होगी.
पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में मध्य प्रदेश की दमदार मौजूदगी
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि "पुरुष वर्ग की भारतीय टीम में आयुष रजक और करण गौतम का चयन प्रदेश की मजबूत हॉकी संरचना एवं उत्कृष्ट प्रशिक्षण व्यवस्था का प्रमाण है. वहीं महिला वर्ग में महक परिहार और नौशीन नाज़ की जगह भारतीय टीम में बनाना यह दर्शाता है कि मध्य प्रदेश की बेटियां भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं."
प्रदेश के लिए गौरव, देश के लिए उम्मीद
चारों खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन खेल एवं युवा कल्याण विभाग की खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है. खेल मंत्री सारंग ने भारतीय टीम में चयनित प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि "मध्य प्रदेश की खेल अकादमियां लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार कर रही हैं.
आयुष रजक, करण गौतम, महक परिहार एवं नौशीन नाज़ का भारतीय टीम में चयन प्रदेश के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी खिलाड़ी मस्कट, ओमान में आयोजित यूथ हॉकी एशियन चौंपियनशिप-2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाएंगे."
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अंडर 18 टीम में जलवा बिखेर चुके खिलाड़ी
भारतीय टीम में चयनित इन खिलाड़ियों ने हाल ही में जापान के काकामिगाहारा में आयोजित अंडर 18 एशिया कप-2026 में भी अपने शानदार प्रदर्शन से देश और मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया था. पुरुष वर्ग में आयुष रजक और करण गौतम उस भारतीय टीम का हिस्सा रहे, जिसने फाइनल में शानदार जीत दर्ज कर एशिया का स्वर्ण पदक अपने नाम किया.
वहीं महिला वर्ग में महक परिहार और नौशीन नाज़ ने भारतीय टीम को कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई. विशेष रूप से नौशीन नाज़ ने पूरे टूर्नामेंट में 12 गोल दागकर टूर्नामेंट की टाप स्कोरर बनने का गौरव हासिल किया.