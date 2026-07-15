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ओमान के गोल पोस्ट में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी मारेंगे गोल, हॉकी में मेन्स-वुम्सन दिखाएंगे दम

ओमान के गोल पोस्ट में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी मारेंगे गोल ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी के खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है. पुरुष वर्ग में आयुष रजक (गोलकीपर) व करण गौतम, जबकि महिला वर्ग में महक परिहार (गोलकीपर) एवं नौशीन नाज़ (फॉरवर्ड) का भारतीय टीम में चयन यूथ हॉकी एशियन चौंपियनशिप 2026 के लिए हुआ है. यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 20 से 25 जुलाई 2026 के बीच ओमान के मस्कट में आयोजित होगी.

पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में मध्य प्रदेश की दमदार मौजूदगी

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि "पुरुष वर्ग की भारतीय टीम में आयुष रजक और करण गौतम का चयन प्रदेश की मजबूत हॉकी संरचना एवं उत्कृष्ट प्रशिक्षण व्यवस्था का प्रमाण है. वहीं महिला वर्ग में महक परिहार और नौशीन नाज़ की जगह भारतीय टीम में बनाना यह दर्शाता है कि मध्य प्रदेश की बेटियां भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं."

प्रदेश के लिए गौरव, देश के लिए उम्मीद

चारों खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन खेल एवं युवा कल्याण विभाग की खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है. खेल मंत्री सारंग ने भारतीय टीम में चयनित प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि "मध्य प्रदेश की खेल अकादमियां लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार कर रही हैं.