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फूड सेफ्टी फेल! करोड़ों की जबलपुर लैब को सर्टिफिकेट का इंतजार, भोपाल लैब पर सैंपल्स का पहाड़

जबलपुर फूड सेफ्टी लैब को 5 साल से बनी शोपीस ( ETV BHARAT )

जबलपुर : त्योहार आते ही बाजार में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है. ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कुछ कारोबारी मावा, पनीर और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं. मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें बाजार से सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजती हैं. लेकिन मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों की जांच का पूरा भार भोपाल की एकमात्र प्रयोगशाला पर है. इसका असर जांच रिपोर्ट मिलने में होने वाली देरी के रूप में सामने आ रहा है. जबलपुर में करोड़ों रुपये की लागत से बनी खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में अब तक खाद्य पदार्थों की जांच शुरू नहीं हो सकी है.

जबलपुर से भोपाल हर महीने भेजते हैं 100 सैंपल