फूड सेफ्टी फेल! करोड़ों की जबलपुर लैब को सर्टिफिकेट का इंतजार, भोपाल लैब पर सैंपल्स का पहाड़
मध्य प्रदेश की खाद्य सामग्री में मिलावट के सैंपल टेस्ट का भार भोपाल की एकमात्र लैब पर. जबलपुर लैब सूनी पड़ी. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 5:36 PM IST
जबलपुर : त्योहार आते ही बाजार में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है. ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कुछ कारोबारी मावा, पनीर और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं. मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें बाजार से सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजती हैं. लेकिन मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों की जांच का पूरा भार भोपाल की एकमात्र प्रयोगशाला पर है. इसका असर जांच रिपोर्ट मिलने में होने वाली देरी के रूप में सामने आ रहा है. जबलपुर में करोड़ों रुपये की लागत से बनी खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में अब तक खाद्य पदार्थों की जांच शुरू नहीं हो सकी है.
जबलपुर से भोपाल हर महीने भेजते हैं 100 सैंपल
जबलपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित गुप्ता के मुताबिक "जिले से हर महीने लगभग 100 खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे जाते हैं." प्रदेश के दूसरे जिलों से भी बड़ी संख्या में सैंपल भोपाल पहुंचते हैं. ऐसे में प्रयोगशाला पर काम का दबाव बढ़ जाता है और रिपोर्ट मिलने में देरी होती है. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार पनीर जैसे खाद्य पदार्थों की जांच निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत 14 दिन के भीतर हो जानी चाहिए, लेकिन सामान्य तौर पर सैंपल की रिपोर्ट मिलने में तीन महीने से अधिक समय लग रहा है. इससे मिलावट के मामलों में समय पर कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है.
2019 में भूमिपूजन, 2022 में बनकर तैयार लैब
इस समस्या के समाधान के लिए वर्ष 2019 में जबलपुर के डुमना रोड पर खाद्य एवं औषधि की संभागीय प्रयोगशाला का भूमिपूजन किया गया. वर्ष 2022 में इसका भवन बनकर तैयार हो गया. उस समय इस परियोजना की लागत लगभग 05 करोड़ रुपये थी. इसमें आधी राशि औषधियों की जांच के लिए ड्रग लैब और आधी खाद्य पदार्थों की जांच के लिए फूड लैब स्थापित करने पर खर्च की जानी थी.
लेकिन भवन बनने के कई साल बाद भी खाद्य पदार्थों की जांच शुरू नहीं हो सकी है. औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में ड्रग एनालिस्ट अनिल कुमार मर्सकोले ने बताया "ड्रग लैब शुरू हो गई है, लेकिन वहां भी सैंपल भोपाल से ही आते हैं और रिपोर्ट भोपाल को ही भेजी जाती है. लैब सीधे सैंपल लेकर जांच रिपोर्ट जारी नहीं कर सकती. यहां भी कर्मचारियों की नियुक्तियां सीमित हैं."
फूड लैब में मशीनें और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार, फिर भी जांच बंद
इसी भवन में बनी फूड लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, लेकिन यहां खाद्य पदार्थों के सैंपल की जांच नहीं हो रही है. अधिकारियों के मुताबिक लैब को अभी एनएबीएल (नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज) का प्रमाणन नहीं मिला है. इसके बिना लैब निर्धारित मान्यता के तहत जांच का काम शुरू नहीं कर सकती. ऐसे में सवाल है कि जब भवन और जरूरी सुविधाएं तैयार हैं तो प्रमाणन और कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक पूरी क्यों नहीं हुईं.
छह महीने में आधे सैंपल की ही रिपोर्ट मिली
खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवाने के अनुसार "जनवरी से सितंबर 2026 तक जबलपुर जिले में कुल 497 खाद्य नमूने लिए गए और जांच के लिए भोपाल भेजे गए. अधिकारियों की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले छह महीनों में इनमें से केवल 257 नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हुई. यानी करीब आधे नमूनों की रिपोर्ट ही मिल सकी.
प्राप्त रिपोर्ट में 157 नमूने मानकों के अनुरूप पाए गए, जबकि 33 नमूने फेल हुए. वहीं, विभागीय कार्रवाई के तहत अब तक 52 मामले दर्ज किए गए और कुल 14 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. हालांकि, उपलब्ध आंकड़ों में शेष नमूनों की स्थिति स्पष्ट नहीं है.
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रिपोर्ट के इंतजार में कार्रवाई पर असर
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित गुप्ता का कहना है "विभाग लगातार बाजार में सैंपलिंग कर रहा है, लेकिन जांच रिपोर्ट के लिए भोपाल पर निर्भर रहना पड़ता है. रिपोर्ट आने तक आगे की कार्रवाई प्रभावित होती है." त्योहारों के दौरान जब बाजार में मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री बढ़ जाती है, तब जांच में देरी का मुद्दा और गंभीर हो जाता है.