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नशे के सौदागरों का काल बना मध्य प्रदेश! दो साल में 2.74 लाख किलो नशीला माल ध्वस्त, देश में टॉप पर

ड्रग्स नष्ट करने में मध्य प्रदेश टॉप पर ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश ने नशे के खिलाफ बड़ा प्रहार किया है. 'ड्रग्स मुक्त भारत' अभियान के तहत ड्रग्स का खात्मा करने में देश में टॉप किया है. पिछले दो सालों में मध्य प्रदेश ने 2 लाख 74 हजार 405 किलोग्राम नशीले पदार्थ नष्ट किए गए हैं. जो देश के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है. इस दौरान नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त की गई और अवैध ड्रग लैबोरेटरी भी बंद कराई गईं. यह मध्य प्रदेश पुलिस की बड़ी उपलब्धि है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 31 दिसंबर, 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने की घोषणा की थी.

दो साल में 2.74 लाख किलो ड्रग्स जब्त