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मध्य प्रदेश में आग की घटनाओं पर तुरंत होगा कंट्रोल, झूठी जानकारी पर लगेगा तगड़ा जुर्माना

मध्य प्रदेश में आगजनी की घटनाओं पर जल्द नियंत्रण पाने एक्ट में नए प्रावधान, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक पास, बनेंगे नए फायर स्टेशन.

MADHYA PRADESH FIRE SAFETY RULES
मध्य प्रदेश में आग की घटनाओं पर तुरंत होगा कंट्रोल (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 2:26 PM IST

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Updated : July 24, 2026 at 2:35 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में आगजनी की घटनाओं पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण करने के लिए अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के अधिकारियों को अब ज्यादा अधिकार मिल गए हैं. राज्य सरकार अब प्रदेश में एक अत्याधुनिक अग्निशमन अकादमी खोलने जा रही है. इसमें बचाव दल को आगजनी की घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए उपयोगी तमाम आधुनिक संसाधनों की ट्रेनिंग दी जाएगी. प्रदेश भर में जल्द ही 36 नए फायर स्टेशन भी बनाए जाएंगे.

लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 लागू कर दिया है. इसके साथ ही बहुमंजिला और व्यावसायिक इमारतों के लिए कड़े फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन के नियम में लागू किए जाएंगे.

अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक पास

प्रदेश के बड़े शहरों में पिछले सालों में कई बड़ी आगजनी की घटनाएं हुई, जिस पर काबू पाने के दौरान उन्नत संसाधन की कमी महसूस की गई. ऐसी घटनाओं पर काबू पाने कभी सेना की मदद ली गई तो कभी एयरपोर्ट अथॉरिटी और बड़े उद्योगों के संसाधनों की मदद ली गई. इससे सबक लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने जा रही है. प्रदेश में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 पास हो गया है और अब फायर अकादमी खोलने की तैयारी की जा रही है.

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मध्य प्रदेश में फायर सेफ्टी के नियम (ETV Bharat)

फायर ऑफिसर्स, फाइटर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम

नगरीय विकास विभाग के कमिश्नर संकेत भौंडवे कहते हैं कि "मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार इस अकादमी में प्रशिक्षित और तमाम जरूरी संसाधन से लैस फोर्स को तैयार किया जाएगा, जो साधारण आगजनी की घटनाओं से लेकर दूसरी आपदाओं में प्रोफेशनली काम कर सके. इसमें फायर ऑफिसर, फायर फाइटर्स और इससे जुड़े दूसरे कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे."

प्रदेश में बनेंगे 36 अत्याधुनिक फायर स्टेशन

प्रदेश में फायर अकादमी खोलने के साथ ही जल्द ही 36 नए फायर स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे. इनमें स्थानीय जरूरतों के हिसाब से तमाम जरूरी इक्युपमेंट रहेंगे. हाइराइज बिल्डिंग और सघन आबादी क्षेत्रों में पहुंच के लिए संसाधन जुटाए जाएंगे. इसके साथ ही अब राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए नए फायर सेफ्टी बिल में कई महत्वपूर्ण प्रावधान भी किए हैं.

आग की फर्जी सूचना तो 20 हजार का देना होगा जुर्माना

राज्य सरकार के नए अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक में फायर ऑफिसर के पावर को बढ़ाया गया है. अब आगजनी की घटना के दौरान यदि कोई व्यक्ति बाधा पहुंचाता है, तो उसे हिरासत में लिया जा सकेगा. आगजनी की घटना पर नियंत्रण के लिए जरूरी होने पर किसी भी परिसर में दाखिल हो सकेगा. उसमें तोड़फोड़ कर सकेगा. पानी की आपूर्ति के लिए किसी भी जल स्त्रोत पर नियंत्रण कर सकेंगे. इसे रोकने पर संबंधित व्यक्ति पर 15 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा. विधेयक में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर आग की झूठी जानकारी दी तो ऐसे व्यक्ति को 20 हजार तक का जुर्माना भरना होगा.

परिसरों, पंडाल आदि में आग से बचाव के तमाम इंतजाम संबंधित व्यक्ति को करना होंगे. यदि आगजनी की आपात स्थिति से बचाव के लिए पर्याप्त सावधानी के इंतजाम नहीं जाने पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा. सूचना के बाद भी यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो, यह जुर्माना प्रति दिन 5 हजार रुपए के हिसाब से बढ़ता जाएगा.

भवन स्वामी को अब फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य हो गया है. यदि यह सर्टिफिकेट नहीं लिया गया तो 1 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है. यदि सूचना के बाद भी सर्टिफिकेट नहीं लिया गया तो प्रति दिन 5 हजार रुपए के हिसाब से यह जुर्माना बढ़ता जाएगा. यदि कोई भवन या परिसर खतरनाक घोषित किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी को भवन को खाली कराने और सीलबंद करने का अधिकार रहेगा. यदि सूचना के बाद सीलबंद भवन को खोलता है, तो इसके लिए 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

Last Updated : July 24, 2026 at 2:35 PM IST

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