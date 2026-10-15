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मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत झेल रहे किसान, बीना में घर से मिली 20 नकली DAP की बोरियां

मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत झेल रहे किसान ( ETV Bharat )

सागर: एक तरफ जहां किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है. दूसरी तरफ कुछ लोग नकली खाद बेचकर किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं. ऐसे ही बीना में नायब तहसीलदार हेमराज मेहर और कृषि विभाग के अधिकारियों ने पड़रिया में छापामार कार्रवाई की. इस दौरान प्रशासन ने डीएपी की 20 बोरियां जब्त की है. टीम ने खाद के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजें हैं.

शिकायत पर टीम ने दी दबिश