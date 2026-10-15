मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत झेल रहे किसान, बीना में घर से मिली 20 नकली DAP की बोरियां
मध्य प्रदेश में खाद की कमी से किसान परेशान, बीना में छापामारी में अधिकारियों को एक घर में खाद की 20 बोरियां.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 1:59 PM IST
सागर: एक तरफ जहां किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है. दूसरी तरफ कुछ लोग नकली खाद बेचकर किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं. ऐसे ही बीना में नायब तहसीलदार हेमराज मेहर और कृषि विभाग के अधिकारियों ने पड़रिया में छापामार कार्रवाई की. इस दौरान प्रशासन ने डीएपी की 20 बोरियां जब्त की है. टीम ने खाद के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजें हैं.
शिकायत पर टीम ने दी दबिश
प्रशासन को कुछ किसानों से जानकारी मिली थी कि क्षेत्र में नकली खाद बेचा जा रहा है. शिकायत के बाद टीम पड़रिया गांव पहुंची. जहां सुरेंद्र सिंह ठाकुर के घर में छापामार कार्रवाई की और घर से 20 खाद की बोरियां जब्त की है. जब टीम ने अपने स्तर से खाद की बोरी को खोलकर जांच की तो खाद नकली होना पाया गया. फिर भी टीम ने खाद के सैंपल लेते हुए जांच के लिए भेजे हैं.
किसान नहीं दे सका जानकारी
नायब तहसीलदार हेमराज मेहर ने बताया कि "किसान से उसकी जमीन एवं खाद खरीदने के बारे में भी पुछा, लेकिन कोई संतोषजनक जानकारी नहीं मिली. खाद कहां से लिया और खाद क्यों बेच रहा था, इसकी जानकारी किसान छुपाता रहा." जब कुछ किसानों को नकली खाद मिला तो उन्होंने इसकी सूचना कृषि विभाग को दी. मालखेड़ी गांव निवासी किसान अरविंद दुबे, कलरवानी निवासी प्रभु साहू, राजेंद्र प्रसाद साहू और जानकी प्रसाद साहू, अकरम कुरैशी ने खाद की बिक्री को लेकर शिकायत की थी. किसानों कहना है कि कुरुआ गांव के किसान रोहित राय ने उन लोगों को डीएपी के नाम पर नकली खाद बेचा है, ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई की जाना चाहिए.
खाद की किल्लत से किसान परेशान
इन दिनों किसान खाद के लिए काफी परेशान है. भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष अनुरुद्ध सिंह ने बताया कि "खाद की मारामारी चल रही है. किसानों को खाद मिल नहीं रहा है. खाद के लिए रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो रहा है."
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रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई
बीना कृषि विभाग के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अवधेश राय टीम ने मौके पर पहुंचकर खाद की 20 बोरियों को जब्त किया है. खाद असली है या नकली इसके लिए सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.