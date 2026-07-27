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सेठानी घाट पर किसानों का जमावड़ा, मूंग खरीदी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम

नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर किसानों ने शुरू किया विरोध ( ETV Bharat )

बताया जा रहा है कि कई किसान संगठनों ने आज नर्मदापुरम से किसान पदयात्रा निकालने की तैयारी की थी. पदयात्रा सेठानी घाट से शुरू होनी थी. सभी किसान इकट्ठा भी हुए, वे पदयात्रा निकालते इससे पहले ही विभिन्न किसान संगठनों के मोर्चे के पदाधिकारियों को पुलिस एवं प्रशासन ने अलग-अलग स्थानों पर रोक लिया. जिसके चलते किसानों ने सेठानी घाट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है. किसान संगठनों का कहना है कि इस साल मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि पोर्टल पर 1 क्विंटल मूंग दिखा रहा है, जबकि 20 किलो पोर्टल पर नहीं चढ़ रही है.

किसान मूंग की संपूर्ण उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने सहित अन्य मांगों को लेकर यह पदयात्रा करने का ऐलान किया था, इससे पहले ही प्रशासन ने उन्हें रोक लिया.

नर्मदापुरम: दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर देशभर के कई हिस्सों में पिछले दिनों छात्रों का प्रदर्शन देखने मिला, जो 25 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ शांत हुआ. छात्रों का आंदोलन शांत ही हुआ था, कि मध्य प्रदेश में किसानों का गुस्सा देखने मिल रहा है. मूंग खरीदी की मांग को लेकर किसानों में आक्रोश है. नर्मदापुरम में संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े करीब 13 किसान संगठन के पदाधिकारी 27 जुलाई यानि आज सोमवार को सरकार के खिलाफ पैदल पदयात्रा निकालने की तैयारी में हैं.

मांग नहीं मानने पर सेठानी घाट पर होगा प्रदर्शन

इसके अलावा कई समस्याओं का किसानों को समाना करना पड़ रहा है. इसके विरोध में 13 किसान संगठनों द्वारा सेठानी घाट पर पूजन कर भोपाल पदयात्रा निकाली जा रही थी, पर प्रशासन ने संघटन के कई पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया. इसके चलते सिवनी मालवा, पिपरिया, सोहागपुर, इटारसी सहित अन्य स्थानों से आने वाले किसानों को जिले की सीमाओं पर रोक लगा दी. इसी के विरोध में सेठानी घाट पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और संयुक्त किसान संगठनों के पदाधिकारियों को छोड़ने की मांग कर रहे हैं. किसान संगठनों का कहना है कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, तो सेठानी घाट पर ही प्रदर्शन किया जाएगा.

छावनी में तब्दील किया पूरा क्षेत्र

संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान 100 प्रतिशत मूंग खरीदी और खाद-बीज वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास तक पैदल मार्च निकालने वाले थे. प्रशासन ने यात्रा की अनुमति नहीं दी और सुरक्षा के मद्देनजर शहर के सभी प्रमुख प्रवेश मार्गों पर पुलिस बल तैनात कर बैरिकेडिंग कर दी. नर्मदापुरम से बुधनी मार्ग तक पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया. किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई स्थानों पर सख्ती की गई.

मूंग खरीदी को लेकर नर्मदापुरम में किसानों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

हिरासत में लिए किसानों को छोड़ने की मांग

किसान संगठन के जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह सोलंकी का आरोप है कि प्रशासन ने बातचीत के नाम पर आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की और रात में गांव-गांव जाकर किसानों को डराया-धमकाया. उनका यह भी आरोप है कि कई किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है. सेठानी घाट पर धरने के दौरान क्रांतिकारी किसान संगठन के कई किसान सहित दूसरे किसान नेताओं ने प्रशासन से राष्ट्रीय किसान नेता लीलाधर राजपूत को मौके पर लाने की मांग की. किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.

मूंग की 100 प्रतिशत खरीदी सहित अन्य मांग

किसानों की प्रमुख मांग है कि प्रदेश में मूंग की 100 प्रतिशत सरकारी खरीदी सुनिश्चित की जाए. साथ ही खाद और बीज वितरण के लिए किसानों को सीधे पोर्टल पर पंजीयन की सुविधा दी जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े. फिलहाल प्रशासन और किसानों के बीच गतिरोध बना हुआ है और पूरे क्षेत्र में स्थिति पर पुलिस की कड़ी नजर है.