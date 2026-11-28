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मध्य प्रदेश के फर्जी नर्सिंग कॉलेजों में फंसे स्टूडेंट्स को बड़ी राहत, सूटेबल कॉलेजों में एडमिशन के आदेश

जबलपुर : मध्य प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को लेकर दायर याचिका में बताया गया कि 45 निजी कॉलेजों में ऐसे फैकल्टी सदस्यों को दर्शाया गया, जो सरकारी विभागों में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे. हाई कोर्ट जस्टिस आनंद पाठक तथा जस्टिस बी पी शर्मा की युगलपीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल (MPNRC) के रजिस्ट्रार को तलब किया है.

युगलपीठ ने आदेश में कहा "नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने एमपीएनआरसी और याचिकाकर्ताओं 4 सप्ताह के भीतर प्रवेश नियमों का प्रस्तावित प्रारूप तैयार करें." याचिका पर अगली सुनवाई 15 दिसम्बर को निर्धारित की गयी है.

लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल की तरफ से दायर याचिका में कहा "नर्सिंग कॉलेजों के मान्यता देने में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया. आधारभूत संरचना व आवश्यक नियमों का पालन नहीं करते हुए नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई. कागजों में संचालित फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दे दी गई." हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेज की जांच के निर्देश सीबीआई को दिये थे.

सीबीआई की तरफ से पेश की गयी रिपोर्ट में बताया गया था "प्रदेश में संचालित 695 नर्सिंग कॉलेजों में 156 कॉलेज सूटेबल पाये गये थे. जांच में पाई गई कमियों को दूर कर 89 कॉलेजों भी सूटेबल की श्रेणी में आ गये थे." हाई कोर्ट ने जांच में अनसूटेबल पाए गये कॉलेजों के छात्रों को सूटेबल कॉलेज में स्थानांतरित करने के आदेश जारी किये थे. हाई कोर्ट ने शिफ्टिंग मॉड्यूल पेश करने के भी आदेश जारी किये थे.

सूटेबल कॉलेजों में शिफ्ट स्टूडेंट्स की जानकारी पेश

सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से विद्यार्थियों की शिफ्टिंग से संबंधित आंकड़े और कार्यक्रम की जानकारी पेश की गयी. याचिकाकर्ताओं की तरफ से मॉड्यूल में कुछ सुझाव दिये गये. हाई पावर कमेटी की तरफ से भी रिपोर्ट पेश की गयी. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा "नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने एमपीएनआरसी और याचिकाकर्ताओं 4 सप्ताह के भीतर प्रवेश नियमों का प्रस्तावित प्रारूप तैयार करें. इसमें प्रवेश परीक्षा और मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों को उनकी पसंद के कॉलेज आवंटित करने की व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया जाये."

नर्सिंग स्टूडेंट्स से अतिरिक्त ट्यूश फीस नहीं लें

हाई कोर्ट ने एमपीएनआरसी को सभी निजी उपयुक्त नर्सिंग कॉलेजों की बैठक बुलाकर शिफ्ट होने वाले विद्यार्थियों के लिए फीस और अन्य खर्चों में एकरूपता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा "सूटेबल कॉलेज में शिफ्ट किये जा रहे विद्यार्थियों से कोई अतिरिक्त ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी. परीक्षा शुल्क, प्रायोगिक शुल्क और अन्य आवश्यक निगरानी संबंधी खर्चों के लिए न्यूनतम राशि ली जा सकती है. नर्सिंग संस्थानों की यह सामाजिक जिम्मेदारी है कि वे विद्यार्थियों के भविष्य और हितों को प्राथमिकता दें."