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मध्य प्रदेश में 3 दिनों तक बरसेगी आफत, तूफानी हवाओं के साथ लबालब करने वाली बारिश का अलर्ट

आईएमडी के मुताबिक एक लो प्रेशर एरिया अंडमान सागर व आसपास के क्षेत्र से आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन में बदल गया है. इसके असर से 22 सितंबर से तेज बारिश का एक और दौर शुरू होगा, जिसका असर 24 सितंबर को मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दिखाई देगा.

भोपाल : मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई से पहले आफत की बाहिश होने वाली है. मानसून ने रविवार को कई जिलों में इसका ट्रेलर भी दे दिया है. बंगाल की खाड़ी में बने एक बेहद ताकतवर सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश हो रही है और अगले तीन दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

यहां हो सकती है भारी बारिश

अगले दिनों में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, इटारसी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, जबलपुर, छतरपुर, सतना, दमोह, डिंडौरी, सिवनी समते कई जिलों में कहीं-कहीं हल्की से भारी बारिश हो सकती है. वहीं, 24-25 सितंबर के बीच बारिश की रफ्तार और ज्यादा हो सकती है.

भोपाल-जबलपुर समेत कई शहरों में तूफानी बारिश

इससे पहले रविवार दोपहर से शाम तक जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम समेत कई क्षेत्रों में तेजी हवाओं के साथ बारिश हुई. राजधानी भोपाल के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, यहां बारिश का कोटा पहले ही पूरा हो चुका है. वहीं, नर्मदापुरम में तेज हवाओं के साथ बारिश से कई जगह पेड़ गिरने की भी खबरें हैं, जिससे कछ देर के लिए ब्लैक आउट कीभी स्थिति बन गई.

पिछले दिनों कई जिलों में भारी बारिश से बन चुके हैं बाढ़ जैसे हालात (Etv Bharat)

पश्चिमी जिलों में इस बार काफई कम बारिश

मध्य प्रदेश में इस साल अबतक ओवरऑल 6 प्रतिशत कम बारिश हुई है. प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के मुकाबले पश्चिमी हिस्सों में बारिश काफी कम हुई है. इंदौर के साथ-साथ देवास, धार, हरदा,झाबुआ, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, आलीराजपुर, अशोकनगर, बैतूल, नर्मदापुरम, नीमच, बड़वानी, खंडवा, रायसेन, रतलाम, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन और विदिशा में औसत से 5% से 49% कम बारिश हुई है.

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भोपाल में रिकॉर्ड तोड़ बारिश

भोपाल में पिछले 5 सालों से रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है. इंद्र देव यहां सितंबर महीने में भी मेहरबान रहे हैं. सितंबर में यहां बारिश का औसत 7 इंच है, लेकिन पिछले 5 साल से कोटे से ज्यादा बारिश दर्ज की जा रही है.