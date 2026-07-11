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मध्य प्रदेश में एक घोटाला खत्म नहीं होता, दूसरा सामने आ जाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा निशाना

इस घोटाले पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखा हमला बोलते हुए मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार और लूट का केंद्र करार दिया है. हालांकि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एसआईटी का गठन कर 6 लोगों पर अब तक मामला दर्ज किया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

भोपाल: मध्य प्रदेश के बालाघाट और पांढुर्णा में एथेनॉल उत्पादन की आड़ में सरकारी सब्सिडी वाले राशन में हेराफेरी का बड़ा मामला सामने आया है. जहां कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए तय सरकारी चावल का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में करने के बजाय, उसकी कालाबाजारी कर और निजी राइस मिलर्स के रास्ते वापस सरकारी गोदामों में खपा दिया गया या बाजार में ऊंची कीमत पर बेच दिया गया.

​कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा, "मध्य प्रदेश आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है. खड़गे ने आरोप लगाया कि करीब 1200 करोड़ रुपए का यह चावल घोटाला जनता के हक पर सीधा डाका है. जिस अनाज का इस्तेमाल कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण को सुधारने के लिए होना चाहिए था, उसे मुनाफे के खेल में घुमा दिया गया. उन्होंने साफ कहा कि राइस मिलर्स, एथेनॉल माफिया और भाजपा सरकार के संरक्षण के बिना 5 लाख मीट्रिक टन सरकारी चावल की यह खुली लूट संभव ही नहीं थी."

गरीबों के निवाले पर डाका, 1160 करोड़ से अधिक का हेरफेर

अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि सरकारी एथेनॉल खरीद नीति का नाजायज फायदा उठाकर इस पूरे गोरखधंधे को अंजाम दिया जा रहा था. एथेनॉल बनाने के नाम पर फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया से रियायती दरों पर भारी मात्रा में चावल उठाया गया. लेकिन हकीकत में इस चावल से एथेनॉल बनाया ही नहीं गया. इस चावल को कई निजी राइस मिल में भेजकर री-साइकिल किया गया और फिर से नया बताकर सरकारी गोदामों में पहुंचा दिया गया. जनता की गाढ़ी कमाई और गरीबों के राशन को इस तरह खपाने के इस खेल की कुल कीमत 1160 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ रूपये तक आंकी गई है.

पांढुर्णा के एथेनॉल प्लांट तक 3 ट्रकों के नहीं पहुंचने से खुला राज

​इस बड़े नेक्सस का खुलासा तब हुआ जब फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों को भनक लगी कि पांढुर्णा जिले के एक एथेनॉल प्लांट के लिए बालाघाट जिले के नवेगांव स्थित एफसीआई गोडाउन से भेजा गया चावल का एक बड़ा कंसाइनमेंट रास्ते से ही लापता हो गया है. जांच के दौरान पुलिस ने नवेगांव स्थित एफसीआई डिपो से निकले 3 ट्रकों में से एक ट्रक को बालाघाट के वारासिवनी में स्थित सांचेती राइस मिल के अंदर से रंगे हाथों इंटरसेप्ट किया. इस अकेले ट्रक से 247 क्विंटल सरकारी चावल बरामद हुआ, जबकि अन्य 2 गायब ट्रकों की तलाश के बाद वे छिंदवाड़ा में खाली हालत में मिले.

​राइस मिलर समेत 4 गिरफ्तार

यह ​मामला उजागर होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है. बालाघाट रेंज के आईजी ललित शाक्यवार ने बताया, "इस पूरे नेक्सस की जड़ तक जाने के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एवीजे एग्रिको प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि राहुल प्रताप, ट्रक ड्राइवर दुर्गेश शेंडे और सांचेती राइस मिल के मालिक सौरभ सांचेती समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है." आईजी ने साफ किया है कि सरकारी नीति का फायदा उठाकर घोटाला करने वाले हर रसूखदार चेहरे को बेनकाब किया जाएगा.