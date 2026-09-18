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मध्य प्रदेश में मेरिट अंकों से बिगड़ रहा प्रमोशन का गणित, पदोन्नति में परेशानी बने 2 नियम

मध्य प्रदेश में द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के प्रमोशन पर मेरिट अंक भारी. सरकार जल्द दे सकती है राहत. ब्रिजेन्द्र पटैरिया की रिपोर्ट.

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मध्य प्रदेश में मेरिट अंकों से बिगड़ रहा प्रमोशन का गणित (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 6:37 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में करीबन 10 साल के इंतजार के बाद कर्मचारी अधिकारियों को प्रमोशन का लाभ मिल रहा है. प्रदेश में करीबन ढाई लाख कर्मचारी अधिकारी प्रमोशन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. इसमें से करीबन 1 लाख कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिल चुका है. हालांकि 2 नियम प्रदेश के तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों पर भारी पड़ रहे हैं.

इन नियमों की वजह से कई विभागों में कर्मचारी अधिकारियों को प्रमोशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है और भविष्य में होने वाली पदोन्नति में भी कर्मचारी प्रभावित होंगे. इसको लेकर अब कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मेरिट अंकों को कम करने की सरकार से मांग की है.

'मेरिट अंकों से बिगड़ रहा प्रमोशन का गणित'

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र सिंह बताते हैं, "प्रदेश में तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में प्रमोशन को लेकर मेरिट अंकों की वजह से कई कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है. मेरिट में अंकों की वजह से कई कर्मचारियों के प्रमोशन का गणित गड़बड़ा रहा है. अभी तक क्लास थ्री से क्लास टू में प्रमोशन के लिए 10 अंकों की मेरिट देखी जाती थी."

पदोन्नति में परेशानी बने 2 नियम (ETV Bharat)

जितेन्द्र सिंह ने बताया, "संबंधित अधिकारी 10 अंक देते थे, ताकि प्रमोशन प्रभावित न हो लेकिन पदोन्नति नियम 2025 में मेरिट को 10 अंकों से बढ़ाकर 12 अंक कर दिया गया है. यानी पदोन्नति के लिए 12 अंक जरूरी है, इसकी वजह से जिन कर्मचारियों के 12 अंक नहीं हैं, उन्हें परेशानी उठानी पड़ सकती है. कर्मचारी संगठन ने सरकार से अगले दो से तीन प्रमोशन के लिए प्रमोशन के लिए मेरिट के 10 अंकों को ही मान्य किए जाने की मांग की है."

क्लॉस टू कर्मचारियों को अर्हतादायक सेवा में छूट की मांग

कर्मचारी संगठनों ने सरकार से अर्हतादायी सेवा अवधि में भी छूट दिए जाने की मांग की है. क्लॉस टू से क्लॉस वन में प्रमोशन के लिए अर्हतादायक सेवा में 5 साल की सेवा का नियम अनिवार्य है. अर्हतादायी सेवा अवधि पूरी करने के बाद ही क्लास वन पर प्रमोशन किया जा सकता है. कर्मचारी संगठनों ने सरकार से प्रमोशन में अर्हतादायी सेवा अवधि में कुछ समय की छूट दिए जाने की मांग की है.

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मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने सरकार से की मांग (ETV Bharat)

प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र सिंह का कहना है, "संगठनों के मुताबिक पिछले 10 सालों में प्रमोशन न होने से क्लॉस टू स्तर के बड़े स्तर पर पद खाली हैं. इस पद पर कार्यरत कई अधिकारियों का प्रमोशन अर्हतादायी सेवा अवधि पूरी न होने की वजह से प्रमोशन नहीं हो पा रहा. जब यह प्रमोशन होंगे, तभी निचले स्तर तक प्रमोशन हो सकेंगे, लेकिन उच्च स्तर पर प्रमोशन न होने से निचले स्तर तक भी प्रमोशन नहीं हो पा रहा है. कुछ नियमों की वजह से कर्मचारियों का प्रमोशन प्रभावित हो रहा है."

सीपीसीटी में जल्द मिलने जा रही राहत

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रमोशन में परेशानी बनी सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता में राहत जल्द ही मिलने जा रही है. सामान्य प्रशासन विभाग इसको लेकर आदेश जारी करने जा रहा है. सीपीसीटी परीक्षा न होने से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का प्रमोशन तृतीय श्रेणी में नहीं हो पा रहा था, इसको देखते हुए पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसमें राहत देने का ऐलान किया था.

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