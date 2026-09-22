मध्य प्रदेश में सस्ती मिलेगी बिजली, मोहन यादव सरकार का नया कमिटमेंट
मध्य प्रदेश के रहवासियों के लिए अच्छी खबर, सस्ती दरों पर मिलेगी बिजली, भोपाल में मोहन यादव का ऐलान. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 3:44 PM IST|
Updated : September 22, 2026 at 4:06 PM IST
भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भरोसा दिलाया है कि प्रदेश के लोगों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. मध्य प्रदेश में बिजली सरप्लस में है. उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल के मुरैना में स्थापित सोलर इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज प्रोजेक्ट से सबसे सस्ती बिजली 2 रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट में मिलेगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन के भोपाल में आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण की किफायती विद्युत खरीद कार्यशाला में बोल रहे थे.
मुख्यमंत्री बोले- सस्ती दरों पर बिजली देंगे ये सरकार का कमिटमेंट
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि "राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. वर्तमान समय में सभी क्षेत्रों में बिजली एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है. राज्य सरकार बिजली की खपत बढ़ने के साथ-साथ इसके उत्पादन और संधारण पर विशेष ध्यान दे रही है. उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीक के साथ नई इकाइयां प्रारंभ की गई हैं.
सीएम ने कहा कि ग्वालियर-चंबल अंचल के मुरैना में स्थापित सोलर इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज परियोजना से सबसे सस्ती बिजली 2.70 रुपए प्रति यूनिट में मिलेगी. ऊर्जा विभाग ने तेज गति से योजनाओं को लागू करते हुए विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है. प्रदेश में लगभग 42 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं. प्रदेश 24 घंटे अक्षय ऊर्जा उत्पादन की ओर कदम बढ़ा रहा है. उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियां अपना घाटा कम करते हुए अपनी क्षमता बढ़ाएं.
मोहन बोले पावर सेक्टर में हमने तोड़ा अपना रिकार्ड
उन्होंने कहा कि रिन्यूएनेबल एनर्जी के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ते जा रहा है. ग्रीन गो ने नीमच-मंदसौर में 2000 मेगावाट क्षमता का प्लांट स्थापित किया है. यह देश का सबसे अनूठा और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा. आमतौर पर इतनी बड़ी परियोजना का काम पूरा होने में 4 से 6 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में यह काम केवल दो से ढाई साल में पूरा हो रहा है.
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राज्य सरकार बिजली उत्पादन में आ रही सभी प्रकार की चुनौतियों का समाधान करने के लिए तत्पर है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के गठन से बाद से लेकर 2002-03 तक राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता मात्र 5000 मेगावाट थी, लेकिन आज की स्थिति में हमारी बिजली उत्पादन क्षमता 32 हजार मेगावाट हो गई है. इसमें 30 प्रतिशत हिस्सेदारी ग्रीन एनर्जी से आती है.